علاء عابد: اتصال السيسي وماكرون يفتح آفاقًا جديدة للتسوية العادلة للقضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المناقشات التي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس، بشأن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر «حل الدولتين» غدًا في نيويورك، تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، وتعكس حرص البلدين على التنسيق الدائم تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف عابد أن هذا التنسيق يعكس مكانة مصر المحورية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن موقف القاهرة يحظى بتقدير ودعم واسع على المستويين العربي والدولي.

وأكد النائب علاء عابد، أن دعوة الرئيس السيسي المتكررة لضرورة إحياء عملية السلام وتفعيل حل الدولتين تعكس رؤية مصر الثابتة والداعمة للسلام العادل، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في أي جهد دولي أو إقليمي لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار عابد ، إلى أن التعاون المصري الفرنسي في هذا الملف يعكس إدراكًا مشتركًا بأن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون حل القضية الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المتنامي للدبلوماسية المصرية في طرح حلول عملية ومقبولة من جميع الأطراف.