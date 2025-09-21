إستونيا تتهم روسيا بتقويض مبادئ الأمم المتحدة وأمن الدول الأعضاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أبن إستونيا اتهمت روسيا بتقويض مبادئ الأمم المتحدة وأمن الدول الأعضاء.

وأدانت روسيا تصويت مجلس الأمن الدولي، الذي "أعطى الضوء الأخضر لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران"، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، معتبرةً أن "القرار استفزازي وغير قانوني".

وزعم دبلوماسي روسي أن "هذه الإجراءات لا علاقة لها بالدبلوماسية، ولا تؤدي إلا إلى زيادة التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الرئيس الإيراني، إن الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي.

وأوضح أن إعادة العقوبات لا يمكن أن توقفنا.

وقال بزشكيان خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية: الغرب لا يستطيع أن يوقفنا؛ لقد ضربوا نطنز، لكنهم لم يدركوا أن الأيدي البشرية هي من تبني نطنز وما هو أهم منه، وسيستمرون في بنائه.