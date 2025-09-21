400 خبير وباحث يشاركون في مؤتمر الفلك والجيوفيزياء بمرصد حلوان

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعاليات الدورة التاسعة من المؤتمر العربي في الفلك والجيوفيزياء، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، وذلك بمقر المعهد في حلوان.

ويعد المؤتمر منصة علمية رفيعة تجمع نخبة من كبار العلماء والخبراء من مصر والدول العربية ومختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث في مجالات الفلك والجيوفيزياء وتطبيقاتها في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور طه رابح رئيس معهد البحوث الفلكية.

يتناول المؤتمر عددًا من المحاور العلمية الحيوية، من بينها:

المخاطر الطبيعية وسبل الحد من آثارها

الزلازل والجيوفيزياء التطبيقية

حماية التراث الثقافي

التغيرات البيئية وتحديات المناخ

إدارة الموارد المائية

الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاستدامة

كما يسلط الضوء على أبرز الأبحاث في علوم الفلك والفضاء، بما يشمل:

علم الفلك النجمي والمجري الطقس الفضائي وتكنولوجيا الفضاء رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

يشارك في المؤتمر 13 متحدث رئيسي من دول رائدة في البحث العلمي، منها: الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، روسيا، كندا، فرنسا، الصين، بولندا، بلجيكا، وإسبانيا، بالإضافة إلى نخبة من العلماء المصريين والعرب.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 400 متخصص في مجالات علوم الأرض والفلك والفضاء، يمثلون جامعات ومراكز بحثية من مصر، والدول العربية، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية. كما سيتم تقديم أكثر من 200 ورقة بحثية خلال أيام المؤتمر.

يتضمن برنامج المؤتمر عددًا من ورش العمل المتخصصة، التي تناقش موضوعات هامة مثل:

توظيف البحث العلمي في ريادة الأعمال

الأطر المرجعية الجيوديسية وتطبيقاتها

الأسرار الفلكية في الحضارة المصرية القديمة

تتع الحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض باستخدام التلسكوبات

تطبيقات الرادار في دراسة باطن الأرض

دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة الأزمات والكوارث

تؤكد الدورة التاسعة من المؤتمر على أهمية العلم كقوة دافعة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك ضمن جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الوطنية.