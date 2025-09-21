تأجيل مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب الأمطار

أعلن نادي مارسيليا، مستضيف البطولة، في بيان له، تأجيل مباراة الأحد في الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان ليوم واحد بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف.

وأعلن محافظ منطقة بروفانس-ألب-كوت دازور، حيث تقع مدينة مارسيليا، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تحذير برتقالي" من العواصف والفيضانات منذ منتصف النهار.

وقال المحافظ يوم الأحد: "قد يصل هطول الأمطار إلى 70 إلى 90 ملم في بعض المناطق، و120 ملم محليًا في غضون ساعات قليلة".

تُثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً، أي مع بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب ما يقرب من 70 ألف مشجع إلى ملعب أورانج-فيلودروم.

ستنطلق المباراة يوم الاثنين الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأعلن نادي مارسيليا: "يُبلغ النادي جماهيره أن التذاكر المشتراة للمباراة المقررة هذا المساء ستظل صالحة للمباراة المُعاد جدولتها غدًا".