أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تأجيل مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان بسبب الأمطار

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
مجدي سلامة

أعلن نادي مارسيليا، مستضيف البطولة، في بيان له، تأجيل مباراة الأحد في الدوري الفرنسي بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان ليوم واحد بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف.

وأعلن محافظ منطقة بروفانس-ألب-كوت دازور، حيث تقع مدينة مارسيليا، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تحذير برتقالي" من العواصف والفيضانات منذ منتصف النهار.

وقال المحافظ يوم الأحد: "قد يصل هطول الأمطار إلى 70 إلى 90 ملم في بعض المناطق، و120 ملم محليًا في غضون ساعات قليلة". 

تُثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً، أي مع بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب ما يقرب من 70 ألف مشجع إلى ملعب أورانج-فيلودروم.

ستنطلق المباراة يوم الاثنين الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأعلن نادي مارسيليا: "يُبلغ النادي جماهيره أن التذاكر المشتراة للمباراة المقررة هذا المساء ستظل صالحة للمباراة المُعاد جدولتها غدًا".

مارسيليا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالغربية

متهم

نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

جانب من الحدث

إصابة 4 عاملات بتسمم غذائي داخل مزرعة بالوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

