رابطة الأندية تمنع محمد شوقي من مرافقة فريق زد ثلاث مباريات ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن قرار رابطة الأندية بشأن محمد شوقي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي زد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب عبد الباسط: "رابطة الأندية تقرر منع محمد شوقي المدير الفني لفريق زد من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو مسؤولي المباراة أو القيام بحركات غير مهذبة خلال مباراة بيراميدز".

وكشف أحمد طاهر، المصور الصحفي، عن وقوع مشادة كلامية حادة بين محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، وحكم المباراة محمود معروف، عقب نهاية مواجهة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري.

وقال طاهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال في برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، إن شوقي هاجم حكم اللقاء لفظيًا فور انتهاء المباراة، مما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدرب زد اعتراضًا على سلوكه.