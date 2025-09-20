قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
رياضة

زد 2009 يفوز علي سيراميكا بهدف نظيف في دوري الجمهورية

ملك موسى

حقق فريق زد لكرة القدم مواليد 2009 ، فوزًا هامًا على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب زد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

جاء هدف اللقاء عن طريق اللاعب خالد مختار، ليمنح فريق زد ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

وحرص كابتن حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون علي الفوز اليوم ، وحرص كابتن أحمد عبدالله المدير التنفيذي لنادي زد ، علي دعم الفريق ومتابعة المباراة ، وحرص علي تقديم التهنئة للاعبين والحديث معهم لمواصلة الانتصارات. 

ويقود فريق زد مواليد 2009 جهاز فني وإداري وطبي يضم كلا من :

المدير الفني: كيرج جوردون

المدرب العام: أحمد كمال

المدرب العام: علي عياد

مدرب الحراس: محمد إبراهيم

مدرب الأحمال: محمد عبدالجواد “زيكا”

الإداري: محمد عبدالمجيد “جيدا”

الإداري: هادي محمد عمارة

الأخصائي: د. عمرو العربي

طبيب العظام: د. محمد أسامة

مسؤول المهمات: محمد سعد “تتح”

المدير الاداري للقطاع : سامح جمال الدين 

نائب المدير الإداري: عادل صادق 

المنسق الاعلامي: ملك موسي 

ويستعد زد لمواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري الجمهورية خلال الجولات القادمة.

