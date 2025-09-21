قبل انطلاق النسخة الـ18 في مصر.. تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تستعد مصر لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

ومن المقرر أن تقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

قبل انطلاق البطولة نسرد في السطور التالية تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد منذ انطلاق النسخة الأولى في النمسا عام 1997.

النسخة الأولى

أقيمت عام 1997 في النمسا، وتوج فريق كاخا كنتاباريا الإسباني باللقب، وحل درمين الدنماركي وصيفًا، فيما جاء دوسان الكوري في المركز الثالث.

النسخة الثانية

أقيمت في قطر عام 2002، وتوج السد القطري باللقب، على حساب ماجدبورج الألماني، وجاء ميتوديستا البرازيلي في المركز الثالث.

النسخة الثالثة

أقيمت في مصر عام 2007، وحصل فريق سيوداد ريال الإسباني على اللقب، فيما جاء الأهلي وصيفًا، واحتل مولودية الجزائر المركز الثالث.

النسخة الرابعة

أقيمت في قطر عام 2010، وحصل فريق سيوداد ريال الإسباني على اللقب، فيما جاء السد القطري وصيفًا، واحتل الزمالك المركز الثالث.

النسخة الخامسة

أقيمت في قطر عام 2011، وتوج فريق كييل الألماني باللقب، على حساب فريق سيوداد ريال الإسباني، واحتل السد اللبناني المركز الثالث.

النسخة السادسة

أقيمت في قطر عام 2012، وتوج فريق أتلتيكو مدريد الإسباني باللقب، على حساب فريق كييل الألماني، واحتل السد القطري المركز الثالث.

النسخة السابعة

أقيمت في قطر عام 2013، وحصل فريق برشلونة الإسباني على اللقب، فيما جاء هامبورج الألماني وصيفًا، واحتل الجيش القطري المركز الثالث.

النسخة الثامنة

أقيمت في قطر عام 2014، وحصل فريق برشلونة الإسباني على اللقب، فيما جاء السد القطري وصيفًا، واحتل فيلنسبورج الألماني المركز الثالث.

النسخة التاسعة

أقيمت في قطر عام 2015، وتوج فريق فوكس برلين الألماني باللقب، فيما جاء فيزبريم المجري وصيفًا، واحتل برشلونة الإسباني المركز الثالث.

النسخة العاشرة

أقيمت في قطر عام 2016، وتوج فريق فوكس برلين الألماني باللقب، فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي وصيفًا، واحتل كيسلي البولندي المركز الثالث.

النسخة الحادية عشرة

أقيمت في قطر عام 2017، وحصل فريق برشلونة الإسباني على اللقب، فيما جاء فوكس برلين الألماني وصيفًا، واحتل فاردار المقدوني المركز الثالث.

النسخة الثانية عشرة

أقيمت في قطر عام 2018، وتوج فريق برشلونة الإسباني باللقب، وجاء فوكس برلين الألماني وصيفًا، واحتل مونبيليه الفرنسي المركز الثالث.

النسخة الثالثة عشرة

أقيمت في السعودية، عام 2019، وتوج فريق برش ونة الإسباني باللقب، وجاء كييل الألماني وصيفًا، واحتل فاردار المقدوني المركز الثالث.

النسخة الرابعة عشرة

أقيمت في السعودية عام 2021، وحصل فريق ماجدبورج الألماني على اللقب، فيما جاء برشلونة الإسباني وصيفًا، واحتل ألبورج الدنماركي المركز الثالث.

النسخة الخامسة عشرة

أقيمت في السعودية عام 2022، وحصل فريق ماجدبورج الألماني على اللقب، فيما جاء برشلونة الإسباني وصيفًا، واحتل كيلسي البولندي المركز الثالث.

النسخة السادسة عشرة

أقيمت في السعودية عام 2023، وتوج فريق ماجدبورج الألماني باللقب، وجاء فوكس برلين الألماني وصيفًا، واحتل برشلونة الإسباني المركز الثالث.

النسخة السابعة عشرة

أقيمت في مصر عام 2024، وحصل فريق فيزبريم المجري على اللقب، وجاء ماجدبورج الألماني وصيفًا، والنادي الأهلي حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.