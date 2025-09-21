خبير: طبيعة القتل الإسرائيلي بغزة يؤكد أن هذه مجازر نازية تكرر مرة أخرى

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن رؤية المجتمع الدولى من الدول الكبيرة قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يوضح أن الإرادة الدولية بدأت ترسم لضمير الشعوب فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، حتى الرأى العام الأمريكى أصبح متفهم لأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وتابع الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الأصوات المؤيدة للدولة الفلسطينية تؤكد على أن ما اتخذته مصر من وقف سيناريوهات التهجير والدفاع عن بناء الدولة الفلسطينية هو حق الدولتين يسير فى الاتجاه الصحيح.

وأكمل الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية وأهمها بريطانيا تؤكد على الحق الفلسطيني، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطا داخلية من الرأى العام بضرورة تقرير مصير الفلسطينيين.



وأكد أشرف سنجر أن طبيعة القتل والدمار الذى يقوم به بنيامين نتنياهو ومجموع المتطرفين تؤكد أن هذه مجازر نازية تكرر مرة أخرى بنفس البشاعة فى قطاع غزة.

