عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
ما حكم صلاة الجماعة مع الأهل في البيت؟ دار الإفتاء تجيب
خبير: طبيعة القتل الإسرائيلي بغزة يؤكد أن هذه مجازر نازية تكرر مرة أخرى

عادل نصار

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن رؤية المجتمع الدولى من الدول الكبيرة قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يوضح أن الإرادة الدولية بدأت ترسم لضمير الشعوب فى أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، حتى الرأى العام الأمريكى أصبح متفهم لأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
 

وتابع الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الأصوات المؤيدة للدولة الفلسطينية تؤكد على أن ما اتخذته مصر من وقف سيناريوهات التهجير والدفاع عن بناء الدولة الفلسطينية هو حق الدولتين يسير فى الاتجاه الصحيح.

وأكمل الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية وأهمها بريطانيا تؤكد على الحق الفلسطيني، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ضغوطا داخلية من الرأى العام بضرورة تقرير مصير الفلسطينيين.

وأكد أشرف سنجر أن طبيعة القتل والدمار الذى يقوم به بنيامين نتنياهو ومجموع المتطرفين تؤكد أن هذه مجازر نازية تكرر مرة أخرى بنفس البشاعة فى قطاع غزة.
 

