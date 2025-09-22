قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

التمرين الصباحي أم المسائي.. أي وقت هو أكثر فاعلية لممارسة الرياضة؟

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
هاجر هانئ

لكلٍّ من التمارين الصباحية والمسائية فوائدها الفريدة، فالتمرين الصباحي يُعزز عملية الأيض، ويُحسّن المزاج، ويُعزز التركيز، ويُعزز الاستمرارية. أما التعرق في المساء، فيمكن أن يُحسّن الأداء، ويزيد القوة، ويُقلل التوتر بعد يوم طويل. ولذلك، يعتقد الخبراء أن أفضل وقت لممارسة الرياضة يعتمد على الأهداف الشخصية، ونمط الحياة، وإيقاع الجسم، والأهم هو ممارسة الرياضة بانتظام والالتزام بروتين مُحدد.

مع انشغال جداولنا، يصعب علينا إيجاد وقت لممارسة الرياضة. ومع ذلك، فإن عدم ممارسة الرياضة يوميًا ليس خيارًا متاحًا في أي عمر، فهو ضروري لصحتنا العامة ورفاهنا. لذا، عند الذهاب إلى النادي الرياضي، يمكن لممارسة الرياضة في أوقات محددة أن تساعد في تحقيق أهدافك في اللياقة البدنية. إذًا، أيهما أفضل لممارسة الرياضة: صباحًا أم مساءً؟

ماذا يحدث عندما تمارس الرياضة في الصباح؟

يعتقد الخبراء أن لممارسة الرياضة في الصباح الباكر فوائد عديدة، فبالإضافة إلى التخلص من التمرين قبل بدء يومك، ستشعر براحة كبيرة عند معرفة أنك أنجزت شيئًا ما حتى قبل التاسعة صباحًا، مما يمنحك ثقة كبيرة، كما يتيح لك ذلك القيام بأشياء أخرى كثيرة، مثل طهي العشاء، والتواصل مع الأصدقاء، أو حتى مجرد الاسترخاء.

تشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر، حتى لو كانت المشي السريع لمدة 45 دقيقة على الأقل، قد يُقلل من تشتت انتباهك بالطعام، مما يُساعدك على إنقاص وزنك، كما يُمكنك زيادة نشاطك البدني على مدار اليوم مع زيادة معدل الأيض، مما يعني أن جسمك سيستمر في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم.

كما أن ممارسة الرياضة الصباحية تُساعد على تنظيم نومك بشكل أفضل وتُساعد في علاج الأرق. ووفقًا للخبراء، فإن ممارسة الرياضة في ساعات الصباح الباكر على معدة فارغة قد تُحرق أيضًا المزيد من الدهون - حوالي ٢٠٪.

وهكذا، يبدو أن هذا الإنجاز يمكن تحقيقه أكثر في الصباح، قبل الإفطار.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية

ما هي فوائد ممارسة الرياضة في المساء؟

في حين يقول الخبراء أن الصباح هو الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية، فإن ممارسة التمارين في المساء لها فوائدها أيضًا.

تشير الدراسات إلى أنه نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجسم طوال اليوم، فإن التمارين المسائية تساعد على تحسين وظائف العضلات وقوتها، ونشاط الإنزيمات، وقدرتك على التحمل، كما تجعل التمارين المسائية جسمك أكثر استعدادًا للتمرين، مما قد يجعله فعالًا للغاية في إنقاص الوزن وبناء القدرة على التحمل.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أنك قد لا تحتاج إلى الكثير من عمليات الإحماء في ساعات المساء، لأن حركية امتصاص الأكسجين تكون أسرع - مما يعني أنك تستخدم مواردك بشكل أبطأ وأكثر فعالية.

في المساء، يمكن أن يكون رد الفعل سريعًا، وهو عامل مهم للتمارين عالية الكثافة أو الجري على جهاز المشي. كما أن انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم إلى أدنى مستوياتهما، يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة ويحسّن الأداء، تشير بعض الدراسات إلى أن من يرفعون الأثقال في وقت متأخر من اليوم يحصلون على نوم أفضل وينامون لفترة أطول من أولئك الذين يمارسون نفس التمرين في الصباح.

المصدر: timesnownews.

التمارين ممارسة الرياضة التعرق فوائد ممارسة الرياضة

