6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

انطلقت اختبارات نهاية المستوى، في رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، اليوم، بالإضافة إلى الفروع الخارجية المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث يشارك في هذه الاختبارات أكثر من 6 آلاف دارس، بمستويات المرحلة التمهيدية والمتوسطة والمرحلة المتقدمة.

وتفقد كل من الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بتفقد سير الاختبارات، حيث اطمأنا على توافر كل السبل اللازمة لتسهيل إجراء الاختبارات.

وأعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد، عن فخره بالجهود المبذولة من قبل الدارسين، ناقلا للطلاب والمعلمين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكداً أهمية العلم والتعلم في بناء الشخصية الإسلامية، ودعمه المستمر للدارسين في جميع المجالات.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد: “إن هذه الاختبارات هي خطوة مهمة في مسيرة الشرعي الشرعي، حيث تعكس مدى اجتهاد الدارسين واستعدادهم للانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى، نحن هنا لدعمهم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح”.

من جهته، أكد الدكتور هاني عودة، على أهمية هذه الاختبارات في تقييم مستوى الدارسين، مشيراً إلى أن الجامع الأزهر يسعى دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم.

وأضاف: “نحن نعمل على تسهيل العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة تضمن للدارسين التركيز والنجاح”.

وتضمنت أجواء الاختبارات مشاعر من الحماس والترقب بين الدارسين، حيث أظهر الجميع استعداداً كبيراً وحرصاً على تحقيق نتائج متميزة، وقد تم تجهيز القاعات بشكل يضمن راحة الدارسين، مع توفير الدعم الكامل للدارسين من قبل المشرفين لتذليل كل العقبات أمامهم.