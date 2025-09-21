قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو ردينة: الاعتراف الدولي بفلسطين رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة
تقلبات جوية حادة ومفاجئة وظاهرة خطيرة.. بدء فصل الخريف غدًا وهذه أبرز سماته
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
التحري عن فتاة اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر في الشيخ زايد
تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني
6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
حكم كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب .. دار الإفتاء ترد
حجم الطلب والعرض .. ما لا تعرفه عن سوق النفط العالمية
بالفيديو.. الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لالقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية
دوري أبطال إفريقيا| الترجي يضع قدما في دور المجموعات بهزيمة القوات المسلحة النيجيري
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

6 آلاف دارس.. إجراء اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

بإجمالي ٦ آلاف دارس.. اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
بإجمالي ٦ آلاف دارس.. اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر
محمد شحتة

انطلقت اختبارات نهاية المستوى، في رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، اليوم، بالإضافة إلى الفروع الخارجية المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث يشارك في هذه الاختبارات أكثر من 6 آلاف دارس، بمستويات المرحلة التمهيدية والمتوسطة والمرحلة المتقدمة.

وتفقد كل من الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بتفقد سير الاختبارات، حيث اطمأنا على توافر كل السبل اللازمة لتسهيل إجراء الاختبارات.

وأعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد، عن فخره بالجهود المبذولة من قبل الدارسين، ناقلا للطلاب والمعلمين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكداً أهمية العلم والتعلم في بناء الشخصية الإسلامية، ودعمه المستمر للدارسين في جميع المجالات.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد: “إن هذه الاختبارات هي خطوة مهمة في مسيرة الشرعي الشرعي، حيث تعكس مدى اجتهاد الدارسين واستعدادهم للانتقال إلى مراحل تعليمية أعلى، نحن هنا لدعمهم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح”.

من جهته، أكد الدكتور هاني عودة، على أهمية هذه الاختبارات في تقييم مستوى الدارسين، مشيراً إلى أن الجامع الأزهر يسعى دائماً لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم.

وأضاف: “نحن نعمل على تسهيل العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة تضمن للدارسين التركيز والنجاح”.

وتضمنت أجواء الاختبارات مشاعر من الحماس والترقب بين الدارسين، حيث أظهر الجميع استعداداً كبيراً وحرصاً على تحقيق نتائج متميزة، وقد تم تجهيز القاعات بشكل يضمن راحة الدارسين، مع توفير الدعم الكامل للدارسين من قبل المشرفين لتذليل كل العقبات أمامهم.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف رواق الأزهر العلوم الشرعية اختبارات الرواق الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لدعم القضايا الوطنية والترويج السياحي

محافظ الأقصر يبحث مع هيئة الاستعلامات سبل دعم القضايا الوطنية والترويج السياحي

الافتتاح

وزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان افتتاح الصالة الدولية لرفع الأثقال

محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ المنيا: التعليم قاطرة التقدم وبناء الإنسان على رأس أولويات الدولة

بالصور

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

المزيد