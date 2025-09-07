بإجمالي 15 ألف دارس.. مدير الجامع الأزهر يلتقي مسئولي الأروقة استعدادا لاختبارات العلوم الشرعية

عقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من اختبارات العلوم الشرعية والعربية، بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاجتماع جميع تفاصيل سير الاختبارات، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان توفير أفضل الظروف للدارسين أثناء أدائهم الاختبارات.

وأكد الدكتور هاني عودة، أن رواق العلوم الشرعية والعربية، من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على ضرورة تحديث وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الدارسين.

وتابع مدير الجامع الأزهر: تم تشكيل لجنة مكونة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين لمراجعة المقررات الخاصة بالعلوم الشرعية والعربية، وذلك بغرض تحسين مستوى التعليم وضمان جودة المقررات المطروحة، ومن ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتم استحداث الشعبة العامة المتقدمة تسهيلًا على الدارسين الراغبين في الحصول على تعليم أزهري يعرف الدارسين بوسطية ويسر الدين الإسلامي.

وأوصى الدكتور هاني عودة، بتهيئة جميع المقار لاستقبال الاختبارات، وأكد على أهمية سرعة الانتهاء من تسليم أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة، مشددًا على معالجة كافة السلبيات التي تم رصدها في المواسم السابقة، وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين تجربة الدراسة وتقليل أي معوقات قد تواجه الدارسين.

في سياق متصل، قال الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، إنه لا مجال للتهاون أو التقصير أو وقوع أخطاء، وحث الجميع على التكاتف والتعاون لخروج الاختبارات بالشكل الأمثل، كما قام بشرح تفصيلي لآلية تنفيذ الاختبارات، مشيرًا إلى كيفية تسكين أرقام الجلوس وكشوف المناداة، بالإضافة إلى شيتات الرصد لجميع الدارسين، بما فيهم المتخلفون والباقون للإعادة، وأكد على ضرورة تحري الدقة الشديدة أثناء عملية إدخال البيانات وعمليات الرصد، لضمان عدم حدوث أي أخطاء تؤثر سلبًا على نتائج الطلاب.

من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن إدارة الجامع الأزهر تعقد اجتماعات دورية لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات الفرعية للرواق الأزهري، من أجل ضمان نجاح تجربة الرواق الأزهري التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة، وبهذه الخطوات يسعى الأزهر الشريف إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز من تحصيلهم الدراسي.

ولفت المشرف على الأروقة، إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، ودعا الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لضمان نجاح الاختبارات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات والتوجيهات تمثل جزءًا من رؤية الأزهر الشريف لدعم التعليم الشرعي والعربي، مما يعكس اهتمامه بدوره الرائد في نشر العلم والمعرفة بين المسلمين.