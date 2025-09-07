قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بإجمالي 15 ألف دارس.. مدير الجامع الأزهر يلتقي مسئولي الأروقة استعدادا لاختبارات العلوم الشرعية

مدير الجامع الأزهر
مدير الجامع الأزهر
محمد شحتة

عقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور مديري الإدارات الفرعية للرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من اختبارات العلوم الشرعية والعربية، بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاجتماع جميع تفاصيل سير الاختبارات، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان توفير أفضل الظروف للدارسين أثناء أدائهم الاختبارات.

وأكد الدكتور هاني عودة، أن رواق العلوم الشرعية والعربية، من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددا على ضرورة تحديث وتطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الدارسين.

وتابع مدير الجامع الأزهر: تم تشكيل لجنة مكونة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين لمراجعة المقررات الخاصة بالعلوم الشرعية والعربية، وذلك بغرض تحسين مستوى التعليم وضمان جودة المقررات المطروحة، ومن ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتم استحداث الشعبة العامة المتقدمة تسهيلًا على الدارسين الراغبين في الحصول على تعليم أزهري يعرف الدارسين بوسطية ويسر الدين الإسلامي.

وأوصى الدكتور هاني عودة، بتهيئة جميع المقار لاستقبال الاختبارات، وأكد على أهمية سرعة الانتهاء من تسليم أسئلة الاختبارات ونماذج الإجابة، مشددًا على معالجة كافة السلبيات التي تم رصدها في المواسم السابقة، وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين تجربة الدراسة وتقليل أي معوقات قد تواجه الدارسين.

في سياق متصل، قال الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، إنه لا مجال للتهاون أو التقصير أو وقوع أخطاء، وحث الجميع على التكاتف والتعاون لخروج الاختبارات بالشكل الأمثل، كما قام بشرح تفصيلي لآلية تنفيذ الاختبارات، مشيرًا إلى كيفية تسكين أرقام الجلوس وكشوف المناداة، بالإضافة إلى شيتات الرصد لجميع الدارسين، بما فيهم المتخلفون والباقون للإعادة، وأكد على ضرورة تحري الدقة الشديدة أثناء عملية إدخال البيانات وعمليات الرصد، لضمان عدم حدوث أي أخطاء تؤثر سلبًا على نتائج الطلاب.

من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن إدارة الجامع الأزهر تعقد اجتماعات دورية لتأكيد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات الفرعية للرواق الأزهري، من أجل ضمان نجاح تجربة الرواق الأزهري التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة، وبهذه الخطوات يسعى الأزهر الشريف إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز من تحصيلهم الدراسي.

ولفت المشرف على الأروقة، إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، ودعا الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لضمان نجاح الاختبارات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات والتوجيهات تمثل جزءًا من رؤية الأزهر الشريف لدعم التعليم الشرعي والعربي، مما يعكس اهتمامه بدوره الرائد في نشر العلم والمعرفة بين المسلمين.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف الرواق الأزهري اختبارات العلوم الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد