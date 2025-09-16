قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

انطلاق اختبارات نهاية المستوى بالرواق الأزهري في جميع المحافظات.. السبت

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

تبدأ يوم السبت المقبل اختبارات نهاية المستوى في رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والتي تستمر على مدى عشرين يوماً. ويأتي هذا الحدث تجسيداً للاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الصرح التعليمي المتميز.

وقد أكدت إدارة الرواق على اكتمال جميع الاستعدادات والتجهيزات لضمان أجواء مناسبة لأداء الامتحانات، مع توفير كل المتطلبات اللازمة لسير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الفريق يعمل بتفان لتقديم كل أشكال الدعم للدارسين خلال فترة الامتحانات، معتبراً أن تفوق الدارسين يمثل نجاحاً لتجربة التعليم الأزهري عبر الأروقة.

بدوره، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن انطلاق هذه الاختبارات يشكل محطة مهمة في مسيرة التعليم الأزهري، التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تخدم دارسي العلوم الشرعية والعربية من مختلف شرائح المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يولي هذا الرواق اهتماماً خاصاً، انعكاساً لحرص الأزهر الشريف على تقديم تعليم عالي الجودة ونشر القيم الإسلامية والشرعية عبر أرجاء الوطن.


 

