رئيس رابطة تجار السيارات يكشف أفضل وقت للشراء

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، موضحًا أن متوسط الانخفاض في السيارات الجديدة "زيرو" يتراوح بين 20 و25٪، مشددًا على أن هذا الانخفاض حقيقي على الأرض.

احتكار بعض العربيات

وأوضح "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الانخفاض يمثل شهادة براءة ذمة لتجار السيارات، في ظل فترة كانت تشهد فيها مصر ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وانتقادات لتجار السيارات على خلفية "أوفر برايس" واحتكار بعض العربيات، موضحًا أن الاستقرار في سعر الدولار وتوافر المعروض من السيارات أدى إلى انخفاض الأسعار.

وأشار أبو المجد، إلى أن عام 2025 يُعد عامًا انتقاليًا، فيما سيكون عام 2026 عام الحصاد، مؤكدًا أن السوق المصري شهد منذ بداية العام دخول العديد من الماركات الجديدة، إلى جانب تدشين أكثر من سبع مصانع حديثة، لتصبح إجمالي المصانع العاملة تسعة مصانع، بالإضافة إلى 18 مصنعًا كان لديهم مشاكل في سلاسل الإمداد وقطع الغيار وتم حل جميع هذه المشكلات، مما عزز قدرة السوق على تلبية الطلب.

وتابع: "جميع المصانع والمستوردين والوكلاء قادرون على توفير السيارات وتدبير الدولار اللازم للاستيراد، وأن زيادة المعروض أسهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار على أرض الواقع".