الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

محمود محسن

أكد نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مواد الحبس الاحتياطي، كانت وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان؛ لأنه مرتبط بها «التحفظ على الأموال» و«المنع من السفر».

وقال نجاد البرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن مواد الحبس الاحتياطي في القانون، تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك مواد في القانون لا بد أن يتم تعديلها.

وأوضح نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي هو أحد خطوات التحقيقات، مؤكدا أنه لا بد أن يضع القانون سقفا زمنيا محددا له.

وأشار نجاد البرعي إلى أن قرار الرئيس السيسي برد القانون للبرلمان، أنقذ الموقف، قائلا: كنت واثق أن الرئيس السيسي سيتدخل في الوقت المناسب؛ لأنه مش فاضي يتدخل كل يوم، أو مُطالب يجري ورا الناس.

