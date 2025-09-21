قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
نجاد البرعي: البرلمان لم يعتد بتوصيات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية

محمد البدوي

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أحال توصيات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية إلى البرلمان ورغم ذلك مجلس النواب لم يعتد بهذه التوصيات.

رد القانون للبرلمان 

وأكمل أن قرار الرئيس السيسي برد القانون للبرلمان أنقذ الموقف، قائلا: كنت واثق أن الرئيس السيسي سيتدخل في الوقت المناسب، لأنه مش فاضي يتدخل كل يوم أو مطالب يجري ورا الناس.

واستكمل أن البرلمان رد على مذكرة نقيب الصحفيين بالتسفيه والتي قدم فيها ملاحظاته حول قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن أحد الأحزاب حاول «فرملة» القانون ولكن دون فائدة، مبديا تعجبه من الإسراع في إصدار القانون رغم أن هناك قانون يعمل حاليا ولا مشكلة فيه.

تمنى البرعي أن يخفف البرلمان الحرج عن الجميع خاصة أنه سبب المشكلة ودفع الرئيس السيسي إلى رد القانون، مقترحا أن يترك مجلس النواب الأمر للمجلس الجديد حتى يناقشه بشكل متأني يليق بالجمهورية الجديدة.

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود
المشير محمد حسين طنطاوي
الزعتر
