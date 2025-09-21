نجاد البرعي: البرلمان لم يعتد بتوصيات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس السيسي أحال توصيات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية إلى البرلمان ورغم ذلك مجلس النواب لم يعتد بهذه التوصيات.

رد القانون للبرلمان

وأكمل أن قرار الرئيس السيسي برد القانون للبرلمان أنقذ الموقف، قائلا: كنت واثق أن الرئيس السيسي سيتدخل في الوقت المناسب، لأنه مش فاضي يتدخل كل يوم أو مطالب يجري ورا الناس.

واستكمل أن البرلمان رد على مذكرة نقيب الصحفيين بالتسفيه والتي قدم فيها ملاحظاته حول قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن أحد الأحزاب حاول «فرملة» القانون ولكن دون فائدة، مبديا تعجبه من الإسراع في إصدار القانون رغم أن هناك قانون يعمل حاليا ولا مشكلة فيه.

تمنى البرعي أن يخفف البرلمان الحرج عن الجميع خاصة أنه سبب المشكلة ودفع الرئيس السيسي إلى رد القانون، مقترحا أن يترك مجلس النواب الأمر للمجلس الجديد حتى يناقشه بشكل متأني يليق بالجمهورية الجديدة.