عمرو موسى: الحديث عن حرب عسكرية بين مصر وإسرائيل في الظروف الحالية هو أمر شديد الخطورة

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الحديث عن حرب عسكرية بين مصر وإسرائيل في الظروف الحالية هو أمر شديد الخطورة، ولهذا يجب التركيز على كيفية إدارة الصراع السياسي.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن مصر لديها الكثير من "الكلام الذي لم ينتهِ بعد" فيما يتعلق بمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تخالف روح أي معاهدة.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن التحرشات الإسرائيلية، سواء من خلال التصريحات أو التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي تزعم أن مصر تخترق الاتفاقيات، هي جزء من هذه الحرب السياسية، لذا فأن مصر تخوض حاليًا "حربًا سياسية كبيرة" مع إسرائيل، مشددًا على ضرورة كسبها.