بعد اعتراف بريطانيا وأستراليا.. عمرو موسى: القضية الفلسطينية لا تزال حية وقادرة على التأثير في المنطقة

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مواقف دول مثل كندا وأستراليا، ومن قبلها إسبانيا وإيرلندا، بالإعتراف بالدولة الفلسطينية ستفتح الباب أمام مزيد من الدول لانتهاج المسار نفسه.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن القضية الفلسطينية "لا تزال حية وقادرة على التأثير في المنطقة"، وأن مثل هذه الخطوات تعيد الثقة في القانون الدولي الذي تعرض لانتقاص كبير خلال السنوات الماضية.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، أن خطوة لندن تنطوي على رمزية سياسية وتاريخية مهمة، وتمثل بداية لحركة سياسية أوسع في إطار المجتمع الدولي الذي أصبحت أغلبيته، بنسبة تصل إلى 80% من الدول، تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية. وقال إن الاعترافات المتتالية تُرسّخ أن "الدولة أصبح لها صاحب".