قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 108 سنة من وعد بلفور بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية وتثير جنون إسرائيل

فلسطين
فلسطين
فرناس حفظي

في مشهد يحمل دلالات تاريخية كبرى، أعلنت بريطانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، لتطوي صفحة طويلة من التردد والجدل السياسي استمرت أكثر من قرن. القرار الذي جاء بعد 108 سنة على وعد بلفور (1917)، الوثيقة التي فتحت الطريق أمام المشروع الصهيوني وأسهمت في اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، اعتُبر بمثابة تصحيح متأخر لخطأ تاريخي جسيم.


لحظة فارقة في التاريخ


حين أطلق وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر بلفور، وعده الشهير قبل قرن، لم يكن الفلسطينيون سوى تفصيلة منسية في معادلة القوى العالمية، اليوم، يأتي اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ليعيد الاعتبار لهؤلاء الذين دُفعوا إلى الظل لعقود طويلة، إنها لحظة فارقة، تختزل المسافة بين الجرح القديم وبداية الاعتراف بالحق.


إسرائيل في حالة غضب وارتباك


أثار القرار البريطاني موجة استياء حاد داخل إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها "مكافأة للإرهاب"، فيما اعتبرت وزارة الخارجية أن الاعتراف "يُضعف فرص السلام ويشجع الفلسطينيين على رفض المفاوضات المباشرة".


و ذهب الإعلام العبري أبعد من ذلك، متحدثا عن "طعنة بريطانية في الظهر" و"خيانة تاريخية" من الدولة التي كانت شريكا أساسيا في تأسيس إسرائيل، بعض المعلقين في الصحف الإسرائيلية اعتبروا أن الخطوة قد تؤدي إلى فتح الباب أمام مزيد من الاعترافات الأوروبية، وهو ما يضع إسرائيل في مأزق دبلوماسي غير مسبوق.


سياق دولي ضاغط


لم يكن القرار البريطاني معزولًا عن التحولات الدولية المتسارعة، فقد سبقته خطوات مماثلة من أستراليا وكندا، وجاء في عشية التحضير للمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بقيادة السعودية وفرنسا. 

وبذلك يرتفع عدد الدول الداعمة لفلسطين إلى 159 من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة.


رمزية الاعتراف البريطاني


قد يكون اعتراف أي دولة بفلسطين مهما، لكن الرمزية البريطانية تحمل وزنا مختلفا، فالدولة التي أطلقت الشرارة الأولى للصراع من خلال وعد بلفور، تعود بعد أكثر من قرن لتعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة، الرسالة هنا ليست سياسية فقط، بل أخلاقية وتاريخية، وتكشف عن مراجعة متأخرة لمسؤولية استعمارية لم تغب عن ذاكرة الفلسطينيين.


ردود الفعل الفلسطينية

قوبل القرار بترحيب واسع داخل فلسطين وخارجها، حيث اعتبرتها السلطة الفلسطينية  "خطوة شجاعة تعيد بعض الاعتبار للعدالة"، فيما وصفت الفصائل الفلسطينية الاعتراف بأنه "انتصار دبلوماسي" و"تأكيد على أن الحق لا يسقط بالتقادم". بالنسبة للفلسطينيين، بدا الاعتراف وكأنه شهادة من قلب التاريخ على عدالة قضيتهم.


أبعاد مستقبلية


يرى المحللون  أن الاعتراف البريطاني قد يشكل بداية مرحلة جديدة في الصراع، حيث لم يعد الدعم الغربي لإسرائيل مطلقا كما كان في السابق، كما أنه يمنح الفلسطينيين دفعة قوية في المؤسسات الدولية، ويضع إسرائيل أمام عزلة دبلوماسية متزايدة، خصوصا إذا لحقت دول أوروبية كبرى أخرى بالركب.


 

بريطانيا فلسطين وعد بلفور الشعب الفلسطيني وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد