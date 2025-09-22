محمد يوسف يكشف كواليس ملفات الأهلي الهامة

تحدث محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن عدة ملفات بارزة داخل القلعة الحمراء، على رأسها ملف المدير الفني الأجنبي، وتجهيزات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك.

أكد يوسف في تصريحات تليفزيونية:أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز أحمد سيد زيزو لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء حرس الحدود، لافتًا إلى أن الأهلي يمتلك قائمة قوية وقادر على التعامل مع الغيابات.



وأوضح المدير الرياضي أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيل الإمام عاشور حتى الآن، باستثناء عرض شفوي عقب مونديال الأندية، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف أمام رغبة أي لاعب لا يرغب في الاستمرار، مع الحفاظ على حقوق النادي.



كشف يوسف أن وليد صلاح الدين يتولى ملف تجديد عقود اللاعبين بجانب أسامة هلال، مؤكدًا أنه تحدث مع أحمد عبد القادر بعد رحيل ريبيرو وأبلغه بضرورة الالتزام، مشددًا على أن اللاعب موهوب ويمثل إضافة قوية للأهلي، وقد حصل على كامل مستحقاته.

وأوضح يوسف أنه كان يمتلك صلاحيات مدير الكرة، لكنه ناقش مع الكابتن محمود الخطيب أهمية تعيين مدير كرة ليتفرغ لمهامه كمدير رياضي، مؤكدًا عدم وجود تعارض بين منصبه ومنصب وليد صلاح الدين، وأن العمل يسير وفق مؤسسية تحكمها لوائح الأهلي.

أكد يوسف أن المجلس يضع ملف الناشئين ضمن أولوياته، حيث تم التعاقد مع مدرب هولندي سبق له العمل في آيندهوفن، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تبخل بأي موارد لتطوير المنظومة.





حول ملف المدير الفني، شدد يوسف على أن كل الخيارات مطروحة سواء حسام البدري أو علي ماهر أو مدربين أجانب، وسيتم الحسم قريبًا بما يخدم مصلحة الفريق.

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على رفضه عرضًا لتدريب الاتحاد السكندري بعد رحيل أحمد سامي، لأن الأولوية حاليًا لخدمة الأهلي وإنجاز الملفات المكلف بها.



