عمرو أديب: بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور الذي مهد لقيام إسرائيل.. تقدم اليوم وعدا جديدا للفلسطينيين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن بريطانيا التي أصدرت وعد بلفور الذي مهد لقيام إسرائيل؛ هي نفسها التي تقدم اليوم وعدا جديدا للفلسطينيين عبر رئيس وزرائها كير ستارمر.

وعلق عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن بريطانيا تاريخيًا جزءًا كبيرًا من وزر وجود الدولة الإسرائيلية مؤكدا في الوقت ذاته أن أننا جميعًا نتحمل هذا الذنب على مر السنين نتيجة فشل وتقاعس وتراجع وأسباب كثيرة جدًا.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هذا الاعتراف، رغم أهميته، يأتي في سياق اعتراف ما يقرب من 150 دولة أخرى بفلسطين حتى اليوم.