مواجهة ساخنة .. عمرو أديب ينفي تصريحات وزير الآثار على الهواء

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن التراخي في الإجراءات الأمنية هو ما سمح بسرقة الاسورة الذهبية الأثرية، مرددا «اللي بيفتح معمل الترميم 3 منهم فرد شرطة من شرطة السياحة والآثار، والتراخي في تطبيق الإجراءات سبب سرقة الأسورة من المتحف».

وأكد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» تقديم عمرو أديب، عبر «MBC مصر»، على وجود مكتب لشرطة السياحة والآثار في صالة ترميم المتحف، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة في المتحف المصري موجودة في مناطق الدخول والخروج فقط، وليس في صالات الترميم، مما سهل ارتكاب الجريمة.

وتابع فتحي: «مفيش كاميرات في معمل الترميم، وبيقولوا إن مراكز الترميم في العالم مفيهاش كاميرات أيضا، وأنا مش مقنع بهذا الأمر، ومع ذلك يمكن السرقة حتى في وجود كاميرات».

وأوضح فتحي أن ما تم تداوله عن وجود شركة أمن خاصة تتولى تأمين المتحف خلال واقعة السرقة «غير صحيح بالمرة» متابعًا: «شركة الأمن الخاصة مالهاش علاقة بمعمل الترميم».

ونفى فتحي حدوث أي سرقات سابقة من عهدة المتحف المصري بالتحرير، ووصف هذه الشائعات بأنها عارية تمامًا من الصحة.

وأكد فتحي أن الدولة ستعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المتاحف والمواقع الأثرية، مشددًا على أن أي تقصير سيتم محاسبته بكل حزم لحماية التراث المصري الذي يمثل هوية الأمة وذاكرتها التاريخية.

ومن جانبه قال عمرو أديب أن مصدر أمني أكد له على أن مهام التأمين تقوم بها إدارات متخصصة، لكن لا توجد مكاتب شرطية مدمجة داخل الغرف نفسها، باعتبار أنها مناطق عمل فنية خاصة بأمناء الترميم والخبراء.