وفاء عامر تكشف عن علاقتها بصناع محتوى تيك توك وتستنكر الظلم الواقع على أم مكة

كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، لأول مرة عن تفاصيل علاقتها بصناع المحتوى على منصة تيك توك، وبالأخص “أم سجدة” و”أم مكة”.

وقالت عامر إن علاقتها بـ”أم سجدة” كانت عبر الهاتف فقط، مشيرة إلى أنها نصحتها بخفض صوتها احترامًا لصورة المرأة المصرية: “أم سجدة عمري ما شفتها في الحقيقة، لكن كلمتها مرة في التليفون، وكل اللي قولته لها إن ده مش شكل الست المصرية، ولازم توطي صوتك”.

أما عن “أم مكة”، فأوضحت أنها تعرفت عليها شخصيًا، موضحة أن الأخيرة شخصية محبوبة بين الناس: “بتحب الفسيخ، وفي العزومات بتجي تخدم وتتصور معايا، ومبتكسرش بخاطر حد، ولا بتتعامل بتعالي، مع الناس كلنا ولاد تسعة”.

وأضافت أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والمودة، مشيرة إلى أنها اعتادت نصح المحيطين بها دائمًا من باب المحبة.

وتحدثت وفاء عن لفتات إنسانية قامت بها في حياتها اليومية، مثل تنظيم حفل زفاف لسائقها داخل حديقة منزلها، مؤكدة أن أم مكة كانت جزءًا من هذا الحدث وطلبت التقاط صورة معها.

وفي سياق قضية “أم مكة”، ناشدت الفنانة القناة التي ظهرت بها الأخيرة بإظهار الأدلة الكاملة، مشددة على أن الوضع القانوني الحالي يشكل ظلمًا واضحًا، خاصة وأن “أم مكة” محبوسة وتقوم بإعالة أربعة أبناء: “ما يحدث يمثل ظلمًا كبيرًا ويستدعي تحركًا عاجلًا”.

وشددت وفاء عامر على أهمية التعامل مع صناع المحتوى بطريقة عادلة، مؤكدة أن نصح الآخرين يجب أن يكون من باب المحبة والاحترام، وأن أي ظلم يجب مواجهته بالقانون وبالوعي المجتمعي.