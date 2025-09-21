قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وفاء عامر تكشف عن علاقتها بصناع محتوى تيك توك وتستنكر الظلم الواقع على أم مكة

رنا عبد الرحمن

كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، لأول مرة عن تفاصيل علاقتها بصناع المحتوى على منصة تيك توك، وبالأخص “أم سجدة” و”أم مكة”.

وقالت عامر إن علاقتها بـ”أم سجدة” كانت عبر الهاتف فقط، مشيرة إلى أنها نصحتها بخفض صوتها احترامًا لصورة المرأة المصرية: “أم سجدة عمري ما شفتها في الحقيقة، لكن كلمتها مرة في التليفون، وكل اللي قولته لها إن ده مش شكل الست المصرية، ولازم توطي صوتك”.

أما عن “أم مكة”، فأوضحت أنها تعرفت عليها شخصيًا، موضحة أن الأخيرة شخصية محبوبة بين الناس: “بتحب الفسيخ، وفي العزومات بتجي تخدم وتتصور معايا، ومبتكسرش بخاطر حد، ولا بتتعامل بتعالي، مع الناس كلنا ولاد تسعة”.

 وأضافت أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام والمودة، مشيرة إلى أنها اعتادت نصح المحيطين بها دائمًا من باب المحبة.

وتحدثت وفاء عن لفتات إنسانية قامت بها في حياتها اليومية، مثل تنظيم حفل زفاف لسائقها داخل حديقة منزلها، مؤكدة أن أم مكة كانت جزءًا من هذا الحدث وطلبت التقاط صورة معها.

وفي سياق قضية “أم مكة”، ناشدت الفنانة القناة التي ظهرت بها الأخيرة بإظهار الأدلة الكاملة، مشددة على أن الوضع القانوني الحالي يشكل ظلمًا واضحًا، خاصة وأن “أم مكة” محبوسة وتقوم بإعالة أربعة أبناء: “ما يحدث يمثل ظلمًا كبيرًا ويستدعي تحركًا عاجلًا”.

وشددت وفاء عامر على أهمية التعامل مع صناع المحتوى بطريقة عادلة، مؤكدة أن نصح الآخرين يجب أن يكون من باب المحبة والاحترام، وأن أي ظلم يجب مواجهته بالقانون وبالوعي المجتمعي.

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

