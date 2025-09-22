أخبار الوادى الجديد| بدء الدراسة بـ507 مدارس.. وانتظام الطلاب في أول يوم دراسي على النمط الأوروبي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد: بدء الدراسة بـ507 مدارس وفق خطة العمل على مراحل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن انطلاق الدراسة اليوم الاحد ،بجميع مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت 507 مدارس موزعة على الإدارات التعليمية الخمس طلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني، وفق خطة العمل للأسبوع الأول.

وأوضح دكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكل الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنهى جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة، حيث مدرسة البستان للتعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية للغات.

وتفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال، والأنشطة، والملاعب والمعامل وكل التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة ووسائل الإضاءة والتهوية.

ولفت فضل إلى ضرورة توفير البيئة والمناخ الملائم أمام الطلاب والعمل على زيادة المستوى التحصيلى وممارسة الأنشطة التربوية الهادفة وكل ما من شأنه ضمان تحقيق التفوق والنجاح.

على النمط الأوروبي مدارس الوادي الجديد تستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

شهدت مدارس الوادي الجديد اليوم الاحد استقبال الطلاب والتلاميذ في اول يوم من العام الدراسي حيث كانت المدارس في كامل زينتها .

وفوجيء الطلاب بالمظهر الحضاري والتطوير الغير مسبوق بمعظم مدارس المحافظه حيث ظهرت معظم المدارس بطراز حديث يشابه النمط الأوروبي.

كما استقبلت معظم المدارس الطلاب والتلاميذ بالبلالين والالعاب لإدخال البهجه والسرور علي التلاميذ في جو يسوده البهجه والسرور.



في أول أيام الدراسة.. سقوط طالبة من طابق علوي بمدرسة في الوادي الجديد

أصيبت طالبة بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد.

تفاصيل سقوط طالبة من طابق علوي بمدرسة في الوادي الجديد



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول تلميذة مصابة بإصابات مختلفة إثر سقوطها من مرتفع لمستشفى الفرافرة المركزي.



وتبين إصابة التلميذة " نادية.أ.إ"، 7 أعوام، ومقيمة بقرية علي بن أبي طالب التابعة لمركز الفرافرة بإصابات متنوعة في جسدها تمثلت في كسر في منطقة الفخذ، وجرح قطعي في الوجه بطول 5 سم، إثر سقوطها من الطابق الثاني من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة.



جرى نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجار تحويلها بمعرفة إدارة المستشفى لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.