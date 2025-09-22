قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلجيكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين وتفرض عقوبات على إسرائيل
بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
الإسكان تكشف خطوات الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم.. وهذا الموعد النهائي للتفعيل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين
تحسبا لأي إجراء إسرائيلي.. فلسطين ترسل نسخة من كلمة عباس إلى الأردن لعرضها أمام الأمم المتحدة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
اختراق أمني في إسرائيل.. رجل ينتحل صفة عنصر أمن ويتسلل لمواقع حساسة
افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة
سبب تعظيم يوم الإثنين من كل أسبوع.. علي جمعة: فيه 4 أسرار
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادى الجديد| بدء الدراسة بـ507 مدارس.. وانتظام الطلاب في أول يوم دراسي على النمط الأوروبي

مدارس الوادي الجديد
مدارس الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادى الجديد: بدء الدراسة بـ507 مدارس وفق خطة العمل على مراحل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن انطلاق الدراسة اليوم الاحد ،بجميع مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت 507 مدارس موزعة على الإدارات التعليمية الخمس طلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية، بالتعليم العام واللغات والتربية الخاصة والتعليم الفني، وفق خطة العمل للأسبوع الأول.

وأوضح دكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية المدارس من حيث البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لاستيعاب الكثافات، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية لكل الإدارات بما يضمن انتظام وانضباط العملية التعليمية.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنهى جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة، حيث مدرسة البستان للتعليم الأساسي (الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية  للغات.

وتفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال، والأنشطة،  والملاعب والمعامل وكل التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة ووسائل الإضاءة والتهوية.

ولفت فضل إلى ضرورة توفير البيئة والمناخ الملائم أمام الطلاب والعمل على زيادة المستوى  التحصيلى وممارسة الأنشطة التربوية الهادفة وكل ما من شأنه ضمان تحقيق التفوق والنجاح.

على النمط الأوروبي  مدارس الوادي الجديد تستقبل الطلاب  في أول يوم دراسي

شهدت مدارس الوادي الجديد اليوم الاحد  استقبال الطلاب والتلاميذ  في اول يوم  من العام  الدراسي حيث كانت المدارس في كامل زينتها .
وفوجيء الطلاب بالمظهر الحضاري والتطوير  الغير مسبوق بمعظم مدارس المحافظه حيث ظهرت معظم المدارس بطراز حديث يشابه النمط الأوروبي.

كما  استقبلت  معظم المدارس الطلاب والتلاميذ بالبلالين والالعاب  لإدخال البهجه والسرور علي التلاميذ  في جو يسوده البهجه والسرور.


وكان الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد  استكمل جولاته الميدانية امس   لمتابعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد، والتى شملت مجموعة من مدارس الخارجة يرافقه  مجدى محمد محمود مدير إدارة الخارجة التعليمية.

تضمنت الجولة  مدرسة البستان للتعليم الأساسي ( الابتدائية والإعدادية) ومدرسة الخارجة الرسمية للغات
حيث تفقد وكيل تعليم المحافظة الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال ، والأنشطة، والملاعب والمعامل و كافة التجهيزات داخل الفصول للاطمئنان على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان قضاء وقت ممتع وشيق داخل المدرسة ، علاوة على ، إجراءات الأمن والسلامة و وسائل الإضاءة والتهوية.

في أول أيام الدراسة.. سقوط طالبة من طابق علوي بمدرسة في الوادي الجديد

أصيبت طالبة بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد. 

تفاصيل سقوط طالبة من طابق علوي بمدرسة في الوادي الجديد


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول تلميذة مصابة بإصابات مختلفة إثر سقوطها من مرتفع لمستشفى الفرافرة المركزي. 


وتبين إصابة التلميذة " نادية.أ.إ"، 7 أعوام، ومقيمة بقرية علي بن أبي طالب التابعة لمركز الفرافرة بإصابات متنوعة في جسدها تمثلت في كسر في منطقة الفخذ، وجرح قطعي في الوجه بطول 5 سم، إثر سقوطها من الطابق الثاني من مدرسة علي بن أبي طالب للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة. 


جرى نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجار تحويلها بمعرفة إدارة المستشفى لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مدارس محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد