سبب تعظيم يوم الإثنين من كل أسبوع.. علي جمعة: فيه 4 أسرار
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
فن وثقافة

يسرا المسعودي لصدى البلد: أرفض الإغراء واحترم مصطلح السينما النظيفة.. فيديو

أوركيد سامي

أكدت الفنانة يسرا المسعودي أنها ترفض تقديم مشاهد إغراء وارتداء ملابس لا تليق و المشاه الجريئة فى الأعمال ولابد من احترام الجمهور .

وأضافت يسرا المسعودي فى لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: لا أحب أن أقدم أدوارا جريئة في الأعمال ، الأعمال  بتدخل كل بيت. 

وانضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.


فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.


 


 

https://youtube.com/shorts/4OVpOSjCvJ4?si=f7AvWJGVaYImNk5J


 


 

يسرا المسعودي اخبار الفن نجوم الفن

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

وزير الصحة

قرار الفصل

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

سيف زاهر

منشور الصحة

تشيع جثمان

تشيع جثمان عامل بشركة مياه أسوان.. توفى أثناء أداء عمله

محطة أسوان

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الإثنين 22-9-2025

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

فيديو

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

