يسرا المسعودي لصدى البلد: أرفض الإغراء واحترم مصطلح السينما النظيفة.. فيديو

أكدت الفنانة يسرا المسعودي أنها ترفض تقديم مشاهد إغراء وارتداء ملابس لا تليق و المشاه الجريئة فى الأعمال ولابد من احترام الجمهور .

وأضافت يسرا المسعودي فى لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري: لا أحب أن أقدم أدوارا جريئة في الأعمال ، الأعمال بتدخل كل بيت.

وانضمت الفنانة يسرا المسعودي إلى فيلم سفاح التجمع بعد غياب سنوات عن السينما.



فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.









https://youtube.com/shorts/4OVpOSjCvJ4?si=f7AvWJGVaYImNk5J







