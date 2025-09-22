قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
إنجاز جديد لجامعة بنها بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية Nature Index

إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز 13 محلياً ضمن 56 مؤسسة بحثية مصرية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية بتقدم 16 مركزا عن الفترة السابقة، ذلك طبقا لنتيجة مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية، وبالمركز 10 ضمن 32 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية وذلك عن الفترة من 1 يوينو 2024 حتى 31 مايو 2025.


وأضاف الجيزاوي أن الجامعة قد جاءت بالمركز 4,244 عالميا من بين 19,635 مؤسسة بحثية على مستوى العالم بتقدم 1,957 مركزا، والمركز 2,475 ما بين 5,419 مؤسسة أكاديمية عالميا. كما ان مؤشرات التعاون البحثي الدولي للجامعة بلغت 85.7% والتعاون البحثي المحلى 14.3%.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي، والذي يقيس الإنتاج العلمي للمؤسسات بطريقة موضوعية، إذ يحتسب المساهمات من خلال عدد المقالات البحثية الدولية المنشورة في المجلات العلمية عالية الجودة، عبر المجالات الخمسة الواسعة للعلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية. والتي يتم اختيارها بناءً على سمعتها من قبل مجموعة مستقلة من الباحثين، ويتم تحديث بيانات مؤشر نيتشر بانتظام.

وأشارت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الجامعة قد صنفت في أربع مجالات حيث جاء جامعة بنها لأول مره في مجال الفيزياء بالمركز التاسع على المستوى المحلي والمركز 2,676 على المستوى العالمي وبمجال علوم الأرض والبيئة جاءت بالمركز الخامس محليا والمركز 1,692 عالميا.


وأضافت انه قد تقدمت الجامعة في مجالي العلوم البيولوجية، والكيمياء، فقد جاءت في مجال الكيمياء بالمركز العاشر على المستوى المحلي بتقدم 11 مركزا، والمركز 2535 على المستوى العالمي، كما جاءت بالمركز التاسع بمجال العلوم البيولوجية على المستوى المحلي بتقدم 6 مراكز، و المركز 3,555 عالميا.


ويتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع من ساهم في هذا الإنجاز من أساتذة وباحثين وطلاب دراسات عليا، مؤكدا على مواصلة دعم الجامعة غير المحدود للبحث العلمي من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة.


الجدير بالذكر أنه يمكن لمستخدمي مؤشر نيتشر تتبع مخرجات أي مؤسسة في مؤشر نيتشر ومقارنتها بالمؤسسات المماثلة حسب المكان عالميًا، أو حسب البلد أو المنطقة؛ وحسب المجال عبر المجالات الخمسة الرئيسية للعلوم البيولوجية، والكيمياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلوم الصحة، والعلوم الفيزيائية؛ وحسب القطاع، سواءً كان أكاديميًا، أو حكوميًا، أو مؤسسيًا، أو في مجال الرعاية الصحية، أو منظمة غير ربحية/غير حكومية.


كما يمكن تحديد المؤسسات والدول التي تتعاون فيما بينها في الأبحاث التي يتتبعها مؤشر نيتشر، ومدى قوة هذه التعاون كما يتضح من المخرجات في مؤشر نيتشر، وكيف تتغير بمرور الوقت.

القليوبية بنها

