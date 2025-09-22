قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

عزة عاطف

تسعى مرسيدس AMG إلى دخول حقبة جديدة من السيارات الرياضية الكهربائية، لكنها لا تزال مترددة في منح الضوء الأخضر لمشروع سيارتها الكوبيه الكهربائية ذات البابين. 

لا يرتبط السبب بقدراتها التقنية، بل بمدى وجود سوق كافٍ من العملاء الراغبين في اقتناء هذه الفئة من مرسيدس AMG. 

أوضح “مايكل شيب” رئيس AMG خلال تصريحات لمجلة أوتوكار في معرض ميونيخ للسيارات أن هناك جدلًا داخليًا بين الحماس والرؤية العملية. 

وقال: “من الناحية العاطفية، نعم، ينبغي علينا القيام بذلك. السؤال هو: هل هناك سوق كبير بما يكفي لتبرير الاستثمار؟ على الأقل من الناحية التكنولوجية، نحن نعرف كيف نفعل ذلك.”

 

مرسيدس AMG بجانب شقيقتها GT

في حال قررت AMG المضي قدمًا، فإن الكوبيه الكهربائية لن تحل محل سيارة GT الحالية ذات البابين التي أطلقت في 2023، بل ستعرض جنبًا إلى جنب معها. 

إلا أن المنصة التي ستبنى عليها السيارة الكهربائية ستكون مختلفة كليًا، مع الاستعانة بمكونات مأخوذة من سيارات السيدان والدفع الرباعي الخاصة بمرسيدس.

يتجاوز الطموح في AMG مجرد دخول السوق، إذ ينتظر أن تنافس السيارة بشكل مباشر بورش تايكان. 

النسخة الإنتاجية من مفهوم AMG GTXX يخطط لها أن تأتي بمنظومة دفع ثلاثية المحركات تعتمد على تكنولوجيا محركات التدفق المحوري من شركة ياس، ما يمنحها قوة هائلة تصل إلى 1341 حصانًا (1000 كيلو وات) في أعلى إصداراتها.

رغم جاهزية التكنولوجيا، لا يوجد موعد محدد لإطلاق السيارة الكهربائية، خاصة مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا وتردد شريحة من عملاء السيارات الفاخرة في الإقبال على هذه الفئة الباهظة الثمن. 

وفي الوقت نفسه، تشير المقارنات إلى أن بورش نفسها لم تخطط لطرح نسخة كهربائية بالكامل من 911 إلا في ثلاثينيات القرن الحالي، مكتفية الآن بإصدارات هجينة مثل 911 GTS و 911 توربو الجديدة.

بهذا المشهد، تبقى الخطوة المقبلة لـ AMG معلقة بين الطموح لإطلاق سيارة رياضية كهربائية رائدة، والواقع التجاري الذي قد يؤجل ظهورها لسنوات.

سيارات مرسيدس مرسيدس AMG سيارة AMG الكهربائية مرسيدس الكهربائية سيارات

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

