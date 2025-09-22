قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
بالصور

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
عزة عاطف

تسعى شركة Cixi الفرنسية إلى إعادة تعريف مفهوم التنقل اليومي من خلال مركبتها الجديدة Vigoz، وهي دراجة ثلاثية العجلات (شبيهة التوكتوك) تعمل بمساعدة الدواسات وقوة كهربائية عالية، لتكون بديلًا عمليًا عن الدراجات الهوائية والسيارات الصغيرة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

بديل أسرع من الدراجات الهوائية

على عكس الدراجات الهوائية التقليدية، لا تتأثر Vigoz بالقيود المعتادة مثل صعوبة القيادة في المطر أو الرياح أو منعها من السير على الطرق السريعة. 

فهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 120 كم/س، ما يضعها ضمن فئة L5 المرخصة للسير على جميع الطرق العامة والسريعة في فرنسا، مع إمكانية طرحها في أسواق أخرى حسب القوانين المحلية.

تتسع Vigoz لشخصين فقط، السائق وراكب إضافي، مع تجهيز المقعدين بأحزمة أمان ثلاثية النقاط. 

كما توفر المركبة نقاط Isofix لمقعد طفل، رغم أن استخدامها على الطرق السريعة يثير جدلًا حول مدى ملاءمتها للعائلات. 

وبعيدًا عن عجلة القيادة التقليدية، اعتمدت Cixi على مقود شبيه بالدراجات الهوائية مزود بفرامل مدمجة، ليحافظ على هوية المركبة الهجينة بين الدراجة والسيارة.

تؤكد الشركة أن Vigoz صُممت لتدوم 15 عامًا على الأقل قبل إعادة تدويرها. 

ويعود ذلك إلى هيكلها المتين، وألواح الهيكل القابلة للاستبدال، والمكونات سهلة الصيانة، بالإضافة إلى تحديثات برمجية لاسلكية، وهو ما يجعلها من بين أكثر المركبات الصغيرة استدامة في فئتها.

حتى الآن، لا تتوفر Vigoz للبيع التجاري، حيث لم تنتهِ الشركة من تطوير النموذج الأولي للإنتاج في فرنسا. 

وعند إطلاقها، لن تطرح للشراء المباشر، بل ستكون متاحة فقط عبر نظام الاشتراك، على أن يتم الكشف عن الأسعار النهائية بعد تحديد تكاليف التصنيع.

بهذا الطرح، تحاول Cixi تقديم حل تنقل مبتكر يجمع بين كفاءة الدراجات الهوائية وسرعة السيارات الصغيرة، مع رؤية طويلة الأمد للاستدامة.

