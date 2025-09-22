عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهال سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 22 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4294 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5725 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 40080 جنيها.