الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البيطريين تعلن عقد الملتقى الأول لنقباء ومسؤولي الطب البيطري.. السبت

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، عن انعقاد الملتقى الأول لنقباء ومسؤولي الطب البيطري بالمنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، في الفترة من 28 إلى 30 من سبتمبر لعام 2025.

يعقد الملتقى برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يعكس ريادة مصر ودورها المحوري في تطوير منظومة الطب البيطري بالمنطقة.

ويهدف الملتقى، الذي يأتي في إطار المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وبالشراكة مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى جمع نخبة من عمداء كليات الطب البيطري والمسؤولين عن المهنة في الوطن العربي، بالإضافة إلى نقباء الطب البيطري من كل أرجاء المنطقة لتبادل الخبرات والرؤى.

كما يحظى المؤتمر بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية، ورئيس منظمة الصحة الحيوانية السابق، ورئيس مكتب الشرق الأوسط للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

من ناحيته، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن هذا الحدث يمثل منارة للعلم والمعرفة، وخطوة فارقة نحو مستقبل أفضل للطب البيطري في المنطقة العربية والعالم أجمع، مشيرا إلى إن جمع شمل الأطباء البيطريين المصريين والعرب في قمة بيطرية عربية غير مسبوقة سيسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بالمهنة.

ويستضيف المؤتمر ممثلين عن كليات الطب البيطري من عدة دول عربية وعالمية مرموقة، منها جامعات بغداد، الموصل، ديالي، القادسية، الكوفة، السليمانية، المثنى، وكركوك من العراق، وجامعات الزيتونة، عمر المختار، ومصراتة من ليبيا.

كما يشارك ممثلون عن كلية الإمام المهدي من السودان، وكلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل من المملكة العربية السعودية، وكلية الطب البيطري بجامعة العلوم والتكنولوجيا من الأردن.

كما يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن كليات عالمية عريقة مثل جامعة إدنبرة بأسكتلندا، والكلية الملكية للطب البيطري بجامعة لندن بإنجلترا، وجامعة هانوفر بألمانيا، وجامعة الطب البيطري وعلوم الحيوان بلاهور بباكستان، وكلية الطب البيطري بجامعة إيدين عدنان مندريس بتركيا، وتشمل المشاركات الجزائرية المعهد الوطني للطب البيطري بولاية تيارت، والمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري، بالإضافة إلى كلية الطب البيطري بتونس.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الملتقى الأول لنقباء ومسؤولي الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة جامعة المنصورة

