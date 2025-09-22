قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين

نهلة الشربيني

 

▪︎ المعهد يستعرض استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة المتجددة والاعتماد على الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي 

▪︎ مصر أصبحت شريكًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الطاقة النظيفة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز دور المراكز البحثية في دعم توجهات الدولة نحو الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يعد إحدى الركائز الأساسية، لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، شارك معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، في فعاليات المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة (2025 Global Energy Interconnection Conference)، الذي نظمته منظمة التطوير والتعاون في الترابط العالمي للطاقة (GEIDCO) بالعاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025.

وجاءت مشاركة المعهد في المؤتمر من خلال محاضرة علمية رفيعة المستوى ألقتها الدكتورة شيرين حول الوضع الحالي لمصادر الطاقة المتجددة في مصر ودور الذكاء الاصطناعي في تطويرها.

وتناولت المحاضرة أبرز ملامح الاستراتيجية المصرية للطاقة، والتي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما تم عرض سبل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة والذي يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الكفاءة والاستدامة، حيث يتيح تحسين عمليات التخزين والتوزيع والتنبؤ بالطلب المستقبلي للطاقة بشكل أكثر دقة.

 وشددت المحاضرة على أن مصر، بما تمتلكه من موارد طبيعية غنية وبنية تحتية متطورة، أصبحت شريكًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الطاقة النظيفة، وتسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة.

وأشارت رئيسة المعهد إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يضطلع بدور محوري في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، عبر تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وتطوير أنظمة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تسهم في عملية التحول الرقمي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتمت الدكتورة شيرين محرم كلمتها بالتأكيد على أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تعكس التزام الدولة بتبني سياسات قائمة على الابتكار والاستدامة، وكذلك مواصلة الجهود في دمج البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة في خدمة قطاع الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة.

وعلى هامش المؤتمر، تم زيارة جامعة تانجين، وجامعة شمال الصين للطاقة الكهربائية، وكذلك مناقشة سبل التعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والجامعتين في مجالات الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة يعد منصة دولية رفيعة المستوى، وجاء بحضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من مائة دولة، من بينهم قادة حكومات، وخبراء عالميون، وممثلو كبريات الشركات والمؤسسات الأكاديمية، بهدف صياغة رؤى مستقبلية مشتركة، حول أنظمة الطاقة الحديثة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والربط التكنولوجي العابر للحدود.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة

محطة جديدة في مسار التعاون المصري السنغافوري نحو شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع

الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة القرآن بدون وضوء وكتابة الأملاك للبنات حال الحياة.. وهذا موقف الشرع من الصلاة وفعل المعاصي

وزير الثقافة

وزير الثقافة يفتتح الدورة 61 من صالون القاهرة

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

