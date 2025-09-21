قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
انطلاق الدراسة واستقبال أولى دفعات طلاب معهد الكوزن المصري بحضور السفير الياباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي: الدولة تدعم الأبحاث التطبيقية لمواجهة السرطان وتحسين جودة حياة المواطن

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالقضايا الصحية الكبرى، وفي مقدمتها مرض السرطان، مشيرًا إلى أن البحث العلمي التطبيقي والتعاون الدولي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ملموس في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، نظمت الجمعية المصرية لأبحاث السرطان بالتعاون مع المدينة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية تحت عنوان "عصر جديد في أبحاث السرطان التطبيقية والعلوم الطبية الحيوية: التأثير على المجتمع"، وذلك بمقر المدينة بمدينة برج العرب الجديدة.

وترأس المؤتمر الدكتور محمد لبيب سالم رئيس الجمعية، بمشاركة الدكتورة عبير السيد عبد الوهاب رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة دعاء غريب نائب رئيس المؤتمر، والدكتور وسام مشرف مقرر المؤتمر، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والأطباء من مصر ودول عدة لمناقشة أبحاث السرطان والتقنيات الحديثة في العلاج والذكاء الاصطناعي وصحة البيئة.

وأكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف أهمية مشاركة ورعاية المدينة للمؤتمرات الدولية، باعتبارها بيتًا للخبرة العلمية للبحث والتطوير، وتسخيرها لإمكاناتها البشرية والمعملية لدعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مبدأ الاقتصاد المبني على المعرفة، ونشر ثقافة توظيف البحث العلمي كوسيلة للتطوير والتنمية، مشيدة بدور المؤتمر في دعم جهود مكافحة السرطان في مصر، وتبني أحدث الأساليب العلمية وتطبيق نتائج الأبحاث المتقدمة.

واستعرضت الدكتورة عبير السيد عبد الوهاب محاور المؤتمر التي شملت جميع مجالات أبحاث السرطان، واكتشاف العقاقير من المصادر الطبيعية والمخلقة، والنماذج الحيوانية لفهم الأمراض المزمنة والمستعصية، والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية الحيوية، والتغيرات المناخية وصحة البيئة وتأثيرها على الإنسان، كما تضمن المؤتمر محاضرات علمية متخصصة، وعروض تقديمية للأوراق البحثية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية حول أحدث العلاجات والتقنيات التشخيصية، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، وجولات تعريفية داخل المدينة للتعرف على المعامل البحثية المتقدمة والمشروعات الداعمة للتنمية المستدامة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد لبيب سالم أن المؤتمر تناول محاور شمولية في تشخيص مرض السرطان وعلاجه باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة قضايا مؤثرة مثل التغيرات المناخية وصحة البيئة، وأشاد بالدور الفعال لمدينة الأبحاث العلمية في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع ورعاية شباب الباحثين.

وشهدت فعاليات المؤتمر تبادل الدروع التكريمية بين إدارة الجمعية والمدينة، تقديرًا لدورهما في رعاية ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان وتعزيز سبل التعاون المشترك.

واختتمت الفعاليات بعدد من التوصيات التي تضمنت تعزيز الأبحاث في مجالات العلاج المناعي والجيني والطب الشخصي، وتشجيع الدراسات متعددة التخصصات والمراكز البحثية، وتطوير تقنيات التشخيص الحديثة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وزيادة التمويل المخصص للأبحاث السرطانية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية والتشبيك العلمي بين الباحثين والقطاع الصناعي وشركات الأدوية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المُعتمِدة على الهندسة الاجتماعية

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المعتمدة على الهندسة الاجتماعية

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد