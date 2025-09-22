قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة
انقلاب ميكروباص وإصابة 5 ركاب أعلى الأوسطي
مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة
مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص
ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تحصل الزوجة على حكم النفقة وتنفيذه عبر بنك ناصر؟

طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
البهى عمرو

أكد طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن كثيرًا من المواطنين يجهلون حقوقهم وحقوق أسرهم في قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يُعد عذرًا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن  النفقة هي المبالغ التي يحتاجها الإنسان للمعيشة من مأكل وملبس ومسكن، وتكون على الأب تجاه أولاده أو زوجته، وقد تمتد في بعض الحالات إلى والديه أو إخوته إذا كانوا غير قادرين.

وأضاف أن القانون نص على أن نفقة الصغير تقع على عاتق والده إذا لم يكن للصغير مال، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يستند إلى الرأي الراجح في المذهب الحنفي في حال غياب النصوص المباشرة.

وأوضح أن النفقات تتنوع بين نفقة المأكل والملبس، والتعليم، والعلاج، فضلًا عن نفقة المسكن وأجر الحضانة في حالة الأولاد، إضافة إلى نفقة العدة والمتعة للزوجة بعد الطلاق.

وأشار إلى  أن هناك نفقات أخرى أقرها العرف مثل تكاليف الولادة والمدارس، مؤكدًا أنه يمكن للزوجة جمع هذه النفقات في دعوى واحدة باستثناء العدة والمتعة اللتين تُرفعان بعد الطلاق فقط.

وتابع: الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها، رغم استمرار العلاقة الزوجية، لها الحق في رفع دعوى نفقة أمام المحكمة، سواء لها أو لأولادها، والمحكمة تُلزِم الزوج بالسداد.

وأوضح أن الزوجة يمكنها تنفيذ الحكم عبر بنك ناصر الاجتماعي الذي يمنحها جزءًا من المبلغ، فيما يتم تحصيل الباقي بالحجز على أموال الزوج أو ممتلكاته.

بنك ناصر مجلس الدولة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

حالة الطقس

أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد