قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يبحث مع الأمم المتحدة تعميق التعاون في الأمن الغذائي والتحول الرقمي وجودة الغذاء

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

 التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،  إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات الدولة المصرية، لبحث تعميق التعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الغذاء.

حضر اللقاء من جانب الأمم المتحدة  أليساندرا بيلليزيري، رئيسة مكتب المنسق المقيم (RCO)، سانتياغو رودريغيز غويكوئتشيّا، الخبير الاقتصادي، كما حضر من جانب الوزارة اللواء  وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، كما جرى استعراض برامج التعاون القائم مع منظومات الأمم المتحدة، وبحث فرص التوسع والتكامل بما يتسق مع الخطط الوطنية.

حيث أن التعاون القائم يشمل عده مجالات ومنها التعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) والخاص بدعم مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة، وتزويد الوزارة بمعدات حديثة، وتنفيذ برامج تدريب، ودعم قدرات المعامل الفنية، وكذلك التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بما يتضمنه من تدريب كوادر الشركة القابضة للصوامع، والاستعانة بخبراء دوليين، وتبادل

الخبرات مع دول الجوار ونقل الخبرة المصرية في إنشاء وإدارة الصوامع، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد.

فضلا عن وجود عده مجالات للتعاون المستقبلي: ومنها تعزيز الأمن الغذائي عبر تنويع مصادر الاستيراد وتطوير نظم الإنذار المبكر، التوسع في التحول الرقمي من خلال تطوير “الكارت الموحد” وتعزيز التتبع والشفافية، تحسين جودة الغذاء بتعميم مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة وتطوير المعامل المركزية، وتطوير منظومة التخزين بإنشاء المستودعات الاستراتيجية الحديثة وتطوير الصوامع الحقلية للحد من الفاقد ورفع كفاءة التخزين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإقليمي لمصر بإنشاء مركز لوجستي للقمح ومشروعات طحن وتخزين الحبوب، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الأممية، وبناء القدرات من خلال برامج تدريب متقدمة وإدماج الحلول الخضراء في المنظومة التموينية، واخيرا دعم مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ومن بينها تطوير المنافذ التموينية (Carry On).

وأكدت الوزارة تقديرها للشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وتطلعها لتعزيز التعاون بما يترجم إلى نتائج عملية ملموسة للمواطن المصري.

المنظومة التموينية المستودعات الاستراتيجية الاستيراد وتطوير نظم الإنذار الأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة FAO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ترشيحاتنا

سما المصري

أجرها 50 ألف جنيه.. المطعني يكشف كواليس أزمته مع سما المصري

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

اختفاء اسورة ملكية

عممت صورتها … قصة اختفاء أسورة ملكية من معمل ترميم بالمتحف المصري

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد