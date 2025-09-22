قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
أحمد عبد الباسط يطرح سؤلا بشأن مباريات الجولة الثامنة

باسنتي ناجي

طرح الصحفي الرياضي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن توقعات الجماهير لـ مبارايات الجولة الثامنة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.. ما هي توقعاتك ؟".

وتقام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 - 2026.

وتنطلق 10 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

وتذاع مباريات الدوري المصري في الجولة الثامنة عبر قناة أون سبورت باعتبارها القناة التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانييك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025- 2026 برصيد 16 نقطة.

مواعيد مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري


الإثنين 22 سبتمبر


فاركو vs المصري البورسعيدى في تمام الساعة الـ 5 مساء


زد vs الاتحاد السكندري في تمام الساعة الـ 8 مساء


بتروجت vs غزل المحلةفي تمام الساعة الـ 8 مساء


الثلاثاء 23 سبتمبر


حرس الحدود vs الأهلي في تمام الساعة الـ 5 مساء


الزمالك vs الجونة في تمام الساعة الـ 8 مساء


الطلائع vs المقاولون العرب في تمام الساعة الـ 8 مساء


الاربعاء 24 سبتمبر


سيراميكا vs مودرن سبورت في تمام الساعة الـ 5 مساء


انبى vs الإسماعيلي في تمام الساعة الـ 5 مساء


البنك الاهلى vs وادى دجلة في تمام الساعة الـ 8 مساء


الاربعاء 1 أكتوبر


كهرباء الاسماعيلية vs بيراميدز في تمام الساعة الـ 8 مساء

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

