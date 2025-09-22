المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف بميدان الرماية بالجيزة.

وقد استهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

المتحف المصري الكبير

كما شهد الموافقة على اعتماد القوائم المالية المُعدلة والحساب الختامي المُعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للسادة أعضاء الجهاز على كافة جهودهم فيما تم عرضه، ووجه المختصين بهيئة المتحف ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المُشكلة بقرار سابق من مجلس الإدارة بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

وتم عرض الموافقة على مقترح تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر مقابل الزيارة للمتحف ليكون 24 عام، وذلك بدءاً من 1 يناير 2026.

كما تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، وبعض الأعمال المرتبطة بتجهيزات حفل الافتتاح، بالإضافة إلى بعض المستجدات الخاصة بتقديم خدمات متخصصة بمركز الترميم بالمتحف.

وتم أيضاً الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي المُعدل لهيئة المتحف في ضوء قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على إبرام بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وجهاز شؤون البيئة للتعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن الاستعدادات تجري على قدم وساق للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل. وفي ضوء هذه الاستعدادات سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم، بجانب غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال أعمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي توت إلى المتحف المصري الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة داخله.

