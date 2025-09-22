مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في مدارس طور سيناء.. في اليوم الثانى لبدء الدراسة

​في اليوم الثاني لبدء العام الدراسي الجديد، قام عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمتابعة عدد من المدارس بمدينة طور سيناء؛ بهدف الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

​بدأ مدير مديرية التربية والتعليم جولته بحضور طابور الصباح في مدرسة النصر للتعليم الأساسي، وكان في استقباله مدير المدرسة، علي سمير مدير المدرسة . وبعد انتهاء الطابور، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، وأشاد بانتظام سير العملية التعليمية.

​انتقل مدير مديرية التربية والتعليم بعد ذلك إلى مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بنات، حيث استقبله محمد عبد العزيز، مدير المدرسة. والتقى مدير المديرية بطالبات الصف الأول الثانوي، ودار حوار مثمر حول نظام "البكالوريا"، كما قدم لهن شرحًا وافيًا عن النظام الجديد، وأجاب عن جميع استفساراتهن.

​واختتم مدير المديرية جولته بزيارة مدرسة المروة للتعليم الأساسي، حيث كان برفقته هاني عبده مدير المدرسة . وقد تفقد عتلم الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الدراسة وتسليم الكتب الدراسية لجميع

.