رئيس سنغافورة وحرمه في ضيافة المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

استقبل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام وحرمه والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وأهداهم مستنسخ مصغر من قناع الملك توت عنخ آمون.

وقد اصطحبتهم بسمة يوسف، من إدارة العلاقات العامة والمراسم، في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيس، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة عرض، تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر موضوعاتها المتنوعة، بدءا من عصر البدايات والأسرات، وصولا إلى العصر اليوناني الروماني.

وأعرب رئيس سنغافورة والوفد المرافق له عن إعجابهم البالغ وتقديرهم العميق لهيئة المتحف المصري الكبير، مثمنين ما يضمه المتحف من آثار باهرة ومقتنيات فريدة، ومشيدين بتميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

وعقب انتهاء الزيارة توجه رئيس سنغافورة والوفد المرافق إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت الهرم الأكبر، وتم خلالها استعراض تاريخه وعدد أحجاره، بالإضافة إلى زيارة تمثال أبو الهول حيث تم استعراض تاريخه وطريقة نحته، وكذلك جولة في منطقة البانوراما للتعريف بأهم معالم المنطقة الأثرية.

وقد أبدى رئيس سنغافورة إعجابه بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالفكر الهندسي والمعماري المبدع في بناء الأهرامات، حيث لفتت أنظاره ضخامتها.

وقد حرص الضيف والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.



