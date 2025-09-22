قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
أخبار البلد

رئيس سنغافورة وحرمه في ضيافة المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة

رئيس جمهورية سنغافورة
رئيس جمهورية سنغافورة
محمد الاسكندرانى

استقبل المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام وحرمه والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحب بهم وأهداهم مستنسخ مصغر من قناع الملك توت عنخ آمون.

وقد اصطحبتهم بسمة يوسف، من إدارة العلاقات العامة والمراسم، في جولة داخل المتحف شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيس، والدرج العظيم، والقاعات الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة عرض، تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة عبر موضوعاتها المتنوعة، بدءا من عصر البدايات والأسرات، وصولا إلى العصر اليوناني الروماني.

وأعرب رئيس سنغافورة والوفد المرافق له عن إعجابهم البالغ وتقديرهم العميق لهيئة المتحف المصري الكبير، مثمنين ما يضمه المتحف من آثار باهرة ومقتنيات فريدة، ومشيدين بتميز سيناريو العرض المتحفي وروعة إخراجه.

وعقب انتهاء الزيارة توجه رئيس سنغافورة  والوفد المرافق إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية شملت الهرم الأكبر، وتم خلالها استعراض تاريخه وعدد أحجاره، بالإضافة إلى زيارة تمثال أبو الهول حيث تم استعراض تاريخه وطريقة نحته، وكذلك جولة في منطقة البانوراما للتعريف بأهم معالم المنطقة الأثرية.

وقد أبدى رئيس سنغافورة إعجابه بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبالفكر الهندسي والمعماري المبدع في بناء الأهرامات، حيث لفتت أنظاره ضخامتها.

وقد حرص الضيف والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.


