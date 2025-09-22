قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية ، وذلك من خلال بروتوكول تعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين الجامعات.

يأتي هذا التعاون في سياق تحالفات الجامعات الذي تقوده جامعة القاهرة بوصفها بيت الخبرة الوطني والجامع للكوادر العلمية المتميزة، حيث يسهم التعاون في دعم التخصصات البينية الحديثة، ويساعد على تنامي المشروعات البحثية المشتركة، والتعاون في البرامج التدريبية وخدمة المجتمع وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والعمل على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة أولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون مع جامعة الجلالة يجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الوطني في تقديم الدعم وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية، بما يفتح آفاقًا رحبة للمشاركة في التحالفات التنموية، والمشروعات البحثية، والتعاون في التنظيم المؤتمرات وورش العمل، والاستفادة المشتركة من المنشآت التعليمية والبحثية الحديثة، مثمنًا حرص جامعة الجلالة على الاشتراك كراع أكاديمي ضمن رعايات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة وتنطلق فعالياته في ١٨ و١٩ من أكتوبر القادم.  

من جابنه، عبر د.محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته، والوفد المرافق، لتواجدهم داخل جامعة القاهرة العريقة التي تتمتع بسمعة اكاديمية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وساهمت في تخريج نخبة من العلماء والباحثين المرموقين في شتي المجالات، كما توجه بالتهنئة إلى رئيس جامعة القاهرة بمناسبة بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح، ومؤكدًا تطلع جامعة الجلالة لتوسيع نطاق التعاون مع كيانات جامعة القاهرة في التحالفات التنموية والمجالات الأكاديمية والبحثية.

وتم اللقاء وتوقيع بروتوكول التعاون في حضور د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محسن صالح عميد كلية الاثار، ود.أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، ود.عصام أمين عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، ود.جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، ومن جامعة الجلالة: د.إيهاب حسانين نائب رئيس الجامعة، ود.سلمى دوارة مستشار رئيس الجامعة للقطاع الطبي، ود.دينا عرابي عميد كلية الإعلام، ود.سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي، ود.جيهان الغنيمي عميد كلية التمريض، ود.نجوي سمك عميد كلية العلوم الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية.

الجامعات المصرية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

ترشيحاتنا

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد