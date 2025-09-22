تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية

أعلنت جامعة القاهرة عن تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية ، وذلك من خلال بروتوكول تعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين الجامعات.

يأتي هذا التعاون في سياق تحالفات الجامعات الذي تقوده جامعة القاهرة بوصفها بيت الخبرة الوطني والجامع للكوادر العلمية المتميزة، حيث يسهم التعاون في دعم التخصصات البينية الحديثة، ويساعد على تنامي المشروعات البحثية المشتركة، والتعاون في البرامج التدريبية وخدمة المجتمع وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والعمل على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة أولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون مع جامعة الجلالة يجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الوطني في تقديم الدعم وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية، بما يفتح آفاقًا رحبة للمشاركة في التحالفات التنموية، والمشروعات البحثية، والتعاون في التنظيم المؤتمرات وورش العمل، والاستفادة المشتركة من المنشآت التعليمية والبحثية الحديثة، مثمنًا حرص جامعة الجلالة على الاشتراك كراع أكاديمي ضمن رعايات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة وتنطلق فعالياته في ١٨ و١٩ من أكتوبر القادم.

من جابنه، عبر د.محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته، والوفد المرافق، لتواجدهم داخل جامعة القاهرة العريقة التي تتمتع بسمعة اكاديمية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وساهمت في تخريج نخبة من العلماء والباحثين المرموقين في شتي المجالات، كما توجه بالتهنئة إلى رئيس جامعة القاهرة بمناسبة بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح، ومؤكدًا تطلع جامعة الجلالة لتوسيع نطاق التعاون مع كيانات جامعة القاهرة في التحالفات التنموية والمجالات الأكاديمية والبحثية.

وتم اللقاء وتوقيع بروتوكول التعاون في حضور د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محسن صالح عميد كلية الاثار، ود.أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، ود.عصام أمين عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، ود.جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، ومن جامعة الجلالة: د.إيهاب حسانين نائب رئيس الجامعة، ود.سلمى دوارة مستشار رئيس الجامعة للقطاع الطبي، ود.دينا عرابي عميد كلية الإعلام، ود.سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي، ود.جيهان الغنيمي عميد كلية التمريض، ود.نجوي سمك عميد كلية العلوم الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية.