أخبار البلد

الهلال الأحمر: زيارة رئيس سنغافورة وحرمه لمركزنا العام تاريخية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الهلال الأحمر المصري، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، والسيدة قرينته جين يوميكو أتوجى، ووفد رفيع المستوى مرافق لهما، في زيارة تاريخية للمركز العام، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيسة الهلال الأحمر المصري، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم؛ والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

وشهدت الزيارة تسليم حزمة جديدة من الدعم إلى أهالي غزة من خلال التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السنغافوري، وذلك على هامش زيارتهما الأولى لمصر ولقائهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري.

واستهل الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، كلمته مشيدًا بجهود مصر والدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا حرص بلاده على تقديم المزيد من المساعدات وذلك من خلال التعاون مع الصليب الأحمر السنغافوري والهلال الأحمر المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بسنغافورة .

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيسة الهلال الأحمر المصري، بالرئيس السنغافوري وحرمه في زيارتهما التاريخية للهلال الأحمر المصري، لافتة إلى أن الهلال الأحمر المصري هو الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات إلى غزة، بقوة أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة، على مدار 700 يوم متواصل، وهو ما يعد نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الاستجابة لأزمة غزة بدأت منذ أكثر من 700 يوم، قدمت مصر خلالها أكثر من 570 ألف طن من المساعدات الإنسانية، والتي تضمنت مواد غذائية و أدوية، مستلزمات طبية وإغاثية، سولار، تم تفويجها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت إمام آلية عمل الهلال الأحمر المصري في تنسيق المساعدات إلى غزة من دول العالم جوًا وبحرًا وبرًا، بداية من إنشاء غرفة عمليات بالعريش متصلة بغرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وفحص المساعدات وتكويدها بالمراكز لوجستية في العريش بما يضمن عبورها إلى داخل القطاع وفقًا للمعايير الدولية الموضوعة، عبر جسر بري رابطًا بين المراكز اللوجيستية والقطاع، مؤكدة أن معبر رفح لم يٌغلق من الجانب المصري نهائيًا منذ بدء الأزمة. 

في سياق متصل، أشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر المصري استقبل 916 طائرة إغاثة إنسانية، و599 شحنة مساعدات إنسانية، هذا إلى جانب تنسيق الجهود مع 59 دولة لضمان استجابة عالمية موحدة.

وأكدت إمام أنه تم إدخال 209 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية العاملة داخل القطاع، إضافة إلى إيصال 81.380 طنًا من الوقود إلى غزة، كما نسّق دخول 4 مستشفيات ميدانية إلى القطاع و أقام مستشفيتان بالعريش لخدمة الجرحى والمصابين الوافدين إلى مصر.

وأشارت إمام إلى أن الهلال الأحمر المصري قدم بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، مساعدات شاملة ومتكاملة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، شملت: أكثر من 85 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لأكثر من ألفي أسرة، تقديم نحو 137 خدمة إغاثية، وأكثر من 244 ألف خدمة طبية.

وفيما يخص المساعدات المقدمة من سنغافورة، نوهت إمام بأن الهلال الأحمر المصري استلم بالتنسيق مع الجانب السنغافوري طائرتان محملتان بأكثر من 19 طن مستلزمات طبية وإغاثية، وشحنة بحرية حملت أكثر من 9 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى 9 شاحنات تضمنت أكثر من 131 طن مواد غذائية مُقدمة من الصليب الأحمر السنغافوري.

وتطرقت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى اتفاقية مشروع مع الصليب الأحمر السنغافوري، بدأت في نوفمبر 2023  لتجهيز مساعدات عاجلة إلى القطاع، وجاءت الدفعة الثانية في مارس 2025.

وكشفت إمام عن اتفاقية جديدة مع الصليب الأحمر السنغافوري، تتضمن تقديم وحدة تعليمية متحركة لدعم أطفال غزة، تتسع لمٌعلمين، مٌيسر، وطلاب في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وناقش الرئيس السنغافوري آلية عمل الفصول التعليمية المتحركة، مع كلا من وزيري التضامن والتربية والتعليم.

وتطرقت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة رحمة للعالمين بسنغافورة للتعاون في دعم جهود الاستجابة لغزة .

وعلى هامش الزيارة، تفقد الرئيس السنغافوري وحرمه والوفد المرافق له، صُحبة وزيري التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، والمديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري ونظيرها بالصليب الأحمر السنغافوري، الشاحنات المحملة بالمساعدات من أدوية وخيام مقدمة من الصليب الأحمر السنغافوري، مُطلعين على نموذج للخيام التي تبرع بها الصليب الأحمر السنغافوري إلى غزة.

كما شهد الرئيس ثارمان تسليم حزمة مساعدات من الصليب الأحمر السنغافوري إلى الهلال الأحمر المصري، مُخصصة إلى المصابين الفلسطينيين في مصر وأسرهم، وتستخدم في تمويل المستلزمات الطبية الضرورية ووحدة تعليمية متنقلة للأطفال الفلسطينيين.

وفي نهاية الجولة، تفقد الوفد مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية للإطلاع على آلية تجهيز السلال الغذائية، وأجرى الرئيس السنغافوري حوارات حاملة رسائل امتنان ودعم للمتطوعين بالهلال الأحمر المصري.

وفي لفتة إنسانية، بعث رئيس سنغافورة رسالة دعم عبر صناديق الصليب الأحمر السنغافوري إلى غزة، قائلًا: « من شعب سنغافورة إلى أشقائنا في غزة»، فيما بعثت قرينته رسالة دعم عبر صناديق الهلال الأحمر المصري: «منّا جميعًا في سنغافورة، ومع آمالنا إليكم جميعًا».

جاءت الزيارة، بحضور كل من السفير المصري لدى سفارة سنغافورة أحمد مصطفى، والسفير السنغافوري لدى مصر دومينيك جوه، وماساجوس ذو الكفل، وزير والأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري.

الهلال الأحمر: زيارة رئيس سنغافورة وحرمه لمركزنا العام تاريخية

