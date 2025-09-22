أخبار التوك شو| قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

قرار العفو شمل كلا من سعيد مجلى الضو عليوة وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني وولاء جمال سعد محمد وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد و محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

وزير التعليم يتفقد المدارس.. ونسبة الحضور تتجاوز 95% في اليوم الأول

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبدالكريم، أن الدراسة الفعلية في المدارس المصرية بدأت أمس الأحد، حيث حرص وزير التربية والتعليم على متابعة اليوم الأول ميدانيًا من خلال زيارات مفاجئة لعدد من المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزير تبع نهج الزيارات المفاجئة منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الجولات لا يتم إبلاغ المدارس بها مسبقًا، الأمر الذي يضمن قياس الأداء الحقيقي للإدارات والمعلمين والطلاب.

الكوارع بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين.

وقالت مذيعة البرنامج نورهان عادل، إنها متواجدة بأحد محلات اللحوم الحمراء لمعرف الأسعار اليوم، بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت عن انخفاض الأسعار.

وأكد صاحب محل الجزارة ويدعى إسلام، أن سعر كيلو الكندوز بـ500 والضاني بـ550 جنيه، وأن الأسعار تتراوح بين 500 إلى 550 جنيه.

ولفت إلى أن سعر السجق بـ 400 جنيه، والممبار بـ 250 جنيه، وأن سعر الكبدة القلب بـ 500 جنيه، والكوارع بـ 400 جنيه.

عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهال سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 22 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4294 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5010 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5725 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 40080 جنيها.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهال سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 22-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.30 جنيه للبيع و48.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.73 جنيه للبيع، و56.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.08 جنيه للبيع، و65.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.45 جنيه للبيع، و157.96 جنيه للشراء.

عقوبات تصل إلى 15 عامًا.. الجرائم الإلكترونية خطر متصاعد يهدد المجتمع

أكد الدكتور عصام الحموري، المتخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية، أن هذه الجرائم أصبحت جزءًا لا يتجزأ من التطور التكنولوجي، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين باتوا عرضة لها بشكل يومي مع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"إن كثيرًا من الناس يخلطون بين السب أو القذف والابتزاز، مبينًا أن الابتزاز هو أي تهديد مشروط يطلب فيه الجاني مقابلًا ماديًا أو معنويًا لعدم الإضرار بالمجني عليه، مؤكدًا أن الابتزاز الإلكتروني جريمة شديدة الخطورة قد تصل آثارها إلى الانتحار أو القتل.

شكرا للرئيس السيسي.. طفلا طريق الرشيد بغزة في أحضان اللجنة المصرية

بعد انتشار فيديو مؤثر لطفلي طريق الرشيد بغزة، تمكنت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، من الوصول لـ الطفين واحتضانهما، وتقديم كل الدعم لهم.

نجحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة في الوصول إلى الطفلين بالقطاع والذين كانا قد تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي عقب نزوحهما سيرا على الأقدام، حيث كان الأخ الأكبر يحمل أخاه ويسير به على طريق رشيد بعدما تقطعت بهما السبل وبعد فقدهما لذويهما.

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: يجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، إننا نحن أمام خطوة جديدة في طريق العدالة والسيادة، ويجب رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والإبادة.

وأضاف خلال قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، وأن رفع العلم الفلسطيني خطوة جديدة نحو الحرية، ونشكر الدول التي وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ.

«الإسكان»: مشروع تطوير سور الأزبكية يهدف إلى خلق بؤرة ثقافية جديدة وقديمة

قال المهندس أيمن يحيى، عضو لجنة الدعم الفني بوزارة الإسكان، إن مشروع تطوير سور الأزبكية ارتكز بشكل أساسي على الحفاظ على القيمة الثقافية والتاريخية لسوق الأزبكية، الذي لطالما كان وجهة للمثقفين ومحبي الكتب منذ عقود طويلة، موضحًا: «كنا مركزين جدًا على الإرث الثقافي والتاريخي لسوق الأزبكية، وأخدنا ده في الاعتبار في تصميم وتوزيع الأكشاك، بحيث نحافظ عليها ونحميها من الإزالة أو التلف».

وأشار خلال تقرير على قناة إكسترا نيوز، إلى اختيار تصميمات الأكشاك بما يتماشى مع الحقبة التاريخية الخديوية التي تنتمي لها المنطقة، قائلًا: «اختيار شكل الكشك كان مرتبط بالطراز المعماري للقاهرة الخديوية، وعشان كده استخدمنا الخشب وعملنا له عزل داخلي علشان نقلل من الحرارة».

وزير الخارجية الدنماركي: نعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الدنماركي" أن الدنمارك تعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي وقت سابق التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالى المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.