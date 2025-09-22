الكوارع بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين.

وقالت مذيعة البرنامج نورهان عادل، إنها متواجدة بأحد محلات اللحوم الحمراء لمعرف الأسعار اليوم، بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت عن انخفاض الأسعار.

وأكد صاحب محل الجزارة ويدعى إسلام، أن سعر كيلو الكندوز بـ500 والضاني بـ550 جنيه، وأن الأسعار تتراوح بين 500 إلى 550 جنيه.

ولفت إلى أن سعر السجق بـ 400 جنيه، والممبار بـ 250 جنيه، وأن سعر الكبدة القلب بـ 500 جنيه، والكوارع بـ 400 جنيه.

وفي وقت سابق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأنه بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.





نقيب الفلاحين كشف عن تراجع كبير بأسعار اللحمة الحية، موضحًا أن سعر اللحوم الحية البقري انخفض من 210 جنيه إلى 160 جنيهًا فقط خلال الشهرين الماضيين، أي بمقدار 50 جنيهًا كاملة، رغم ذلك، أشار إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك، مؤكدًا أن "الأسواق مازالت تبيع بنفس الأسعار القديمة، دون أي مبرر."

انتقد أبوصدام المبالغة الشديدة في أسعار اللحوم البلدي، قائلًا:"سعر كيلو اللحمة البلدي لا يجب أن يتجاوز 350 جنيهًا، لكن بعض المحلات تبيعه بـ 700 و800 جنيه!.. هذا استغلال فجّ ويجب أن يواجهه المواطن بعدم الشراء."

ودعا المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى اللجوء لمنافذ وزارة الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الأسعار العادلة متاحة لمن يبحث عنها، لكن "الصمت على المغالاة يعني استمرار الاستغلال."

نداء للجزارين: "ارحموا الناس.. بطلوا تذبحوهم



وجّه نقيب الفلاحين رسالة شديدة اللهجة للجزارين:"بدل ما تذبحوا العجول.. بتذبحوا المواطنين بالأسعار، أين الرحمة"

وأكد أن الأسعار العادلة موجودة، لكن ما يحدث من بعض الجزارين يُعد استغلالًا واضحًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن.