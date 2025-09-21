الخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي تعزيز التعاون في تصدير اللحوم

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص مع سفيرة أوروجواي لدى مصر أدريانا ليسيديني، يرافقها رئيس القسم القنصلي بالسفارة خوان أجانزيو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوروجواي في مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم.



وقال الأقنص إن هذا اللقاء يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء - آليات فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال، بما يسهم في توفير اللحوم بأسعار مناسبة في السوق المصري، إلى جانب تبادل الخبرات البيطرية وتطوير آليات الفحص والتداول وفق أعلى المعايير الصحية الدولية.



من جهتها، أعربت سفيرة أوروجواي عن تطلع بلادها إلى توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر وتقديم كافة خبرات بلادها في مجالات الإنتاج الحيواني والطب البيطري، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.

