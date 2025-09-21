قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس إغتيال نصر الله .. عملاء الموساد زرعوا أجهزة في المخبأ السري
وزير الرى: تأهيل المفرخ السمكي بـ الشلال فى أسوان لزيادة الإنتاج
الواقعة منذ 3 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الطفلة المقيدة بالقاهرة
ضربة موجعة للزمالك.. هذا اللاعب يغيب عن القمة أمام الأهلي
اتحاد الترايثلون يختتم استعداداته لاستضافة البطولة العربية والأفريقية للعبة بجامعة الجلالة
8 شهداء و22 مصابا جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط غزة
المشاط: السردية الوطنية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد أو غيابه
الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الخدمات البيطرية يبحث مع سفيرة أوروجواي تعزيز التعاون في تصدير اللحوم

رئيس "الخدمات البيطرية" يبحث مع سفيرة أوروجواي تعزيز التعاون في مجال تصدير اللحوم
رئيس "الخدمات البيطرية" يبحث مع سفيرة أوروجواي تعزيز التعاون في مجال تصدير اللحوم
أ ش أ

 بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص مع سفيرة أوروجواي لدى مصر أدريانا ليسيديني، يرافقها رئيس القسم القنصلي بالسفارة خوان أجانزيو، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوروجواي في مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم.


وقال الأقنص إن هذا اللقاء يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.


وبحث الجانبان - خلال اللقاء - آليات فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال، بما يسهم في توفير اللحوم بأسعار مناسبة في السوق المصري، إلى جانب تبادل الخبرات البيطرية وتطوير آليات الفحص والتداول وفق أعلى المعايير الصحية الدولية.


من جهتها، أعربت سفيرة أوروجواي عن تطلع بلادها إلى توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر وتقديم كافة خبرات بلادها في مجالات الإنتاج الحيواني والطب البيطري، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين.
 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص سفيرة أوروجواي لدى مصر أدريانا ليسيديني رئيس القسم القنصلي بالسفارة خوان أجانزيو التعاون المشترك بين مصر وأوروجواي مجال تصدير الحيوانات الحية واللحوم

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

الزمالك

بشرى سارة لـ جمهور الزمالك بشأن مباراة الأهلي

شيكوبانزا

شيكوبانزا يقترب من قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين

مصر الدولية للكروكيه

غدًا.. اتحاد الكروكيه يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل بطولة مصر الدولية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

