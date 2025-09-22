وزير التعليم يتفقد المدارس.. ونسبة الحضور الطلابي تتجاوز الـ 95% في اليوم الأول

أكد الكاتب الصحفي أسامة عبدالكريم، أن الدراسة الفعلية في المدارس المصرية بدأت أمس الأحد، حيث حرص وزير التربية والتعليم على متابعة اليوم الأول ميدانيًا من خلال زيارات مفاجئة لعدد من المدارس للتأكد من سير العملية التعليمية على أرض الواقع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزير تبع نهج الزيارات المفاجئة منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الجولات لا يتم إبلاغ المدارس بها مسبقًا، الأمر الذي يضمن قياس الأداء الحقيقي للإدارات والمعلمين والطلاب.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو التأكد من تنفيذ قرارات الوزارة الخاصة بالواجبات، والتقييمات الأسبوعية، وحضور الطلاب وانتظامهم في الزي المدرسي.

وأشار إلى أن نسبة انتظام الطلاب في اليوم الأول من الدراسة تجاوزت 90%، بل قاربت على 95%، مشيرًا إلى أن الوزير يسعى للحفاظ على هذه النسبة طوال العام الدراسي.