30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية الدنماركي: نعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزير الخارجية الدنماركي" أن الدنمارك تعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي وقت سابق التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نيويورك.

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التى تبذلها مصر لوقف الحرب في غزة والدور الإنساني البارز لمصر من خلال توفير ٧٠% من إجمالى المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بالدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمناً أنشطة بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، وتعاونها المستمر مع السلطات المصرية للاستجابة الفعالة للازمات الإنسانية في كل من غزة والسودان.

كما ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مساعدة الدول على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في احترام اتفاقية جنيف الرابعة وعلى رأسها إسرائيل، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعي والعاجل للدفاع عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والتى تقوضها اسرائيل بسبب سياساتها المتهورة فى المنطقة.

وزير الخارجية الدنماركي الخارجية فلسطين

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

هلا السعيد

هلا السعيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

أحمد فؤاد هَنو

وزير الثقافة يفتتح الدورة 61 من صالون القاهرة "المغامرون في الفن التشكيلي"

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

