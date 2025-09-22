قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
رياضة

ألونسو يدافع عن سياسة التناوب مع تصاعد التوترات بشأن فينيسيوس

القسم الرياضي

لم يُكمل فينيسيوس جونيور 90 دقيقة كاملة مع ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، مما تركه محبطًا بشكل واضح وتصدر عناوين الصحف الإسبانية رغم البداية المثالية للفريق هذا الموسم.

استُبدل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي سجل في نهائيات دوري أبطال أوروبا خلال انتصارات ريال مدريد في عامي 2022 و2024، في 10 من أصل 12 مباراة منذ تولي ألونسو المسؤولية في يونيو عقب رحيل كارلو أنشيلوتي.

بدأ المباراة على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخريين، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ضد أولمبيك مرسيليا.

سلطت مباراة السبت ضد إسبانيول الضوء على الوضع المحير.


كان فينيسيوس يُشكل تهديدًا مستمرًا على الجهة اليسرى، وصنع هدف مبابي، وسدد كرةً من مسافة قريبة في القائم في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم - ومع ذلك، استبدله ألونسو، وغادر البرازيلي الملعب غاضبًا من مدربه.

تُؤجج هذه الإحصائيات الجدل، فرغم كونه ثاني أكثر لاعبي ريال مدريد مساهمة في الأهداف، يحتل فينيسيوس المركز العاشر فقط من حيث عدد دقائق اللعب.

وعندما سُئل ألونسو عن سياسة التناوب يوم الاثنين، ظلّ غامضًا دبلوماسيًا، مُقرًا باستياء نجمه.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قصير قبل مباراة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء ضد ليفانتي: "كنت لاعبًا، وعندما تم استبدالي، لم يعجبني الأمر أيضًا. لا أعتقد أن إظهار اللاعبين لإحباطهم أمرٌ مهم".

وأضاف المدرب: "أنا سعيد بما يقدمه فينيسيوس، ما زلنا في بداية الموسم. نحن بحاجة إلى الجميع، أنا سعيد، ويمكننا تقديم أداء أفضل في الثلث الأخير من الملعب".

ولم يؤثر التوتر على نتائج ريال مدريد حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعد خمس مباريات بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب.

