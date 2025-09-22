ألونسو يدافع عن سياسة التناوب مع تصاعد التوترات بشأن فينيسيوس

لم يُكمل فينيسيوس جونيور 90 دقيقة كاملة مع ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، مما تركه محبطًا بشكل واضح وتصدر عناوين الصحف الإسبانية رغم البداية المثالية للفريق هذا الموسم.

استُبدل اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي سجل في نهائيات دوري أبطال أوروبا خلال انتصارات ريال مدريد في عامي 2022 و2024، في 10 من أصل 12 مباراة منذ تولي ألونسو المسؤولية في يونيو عقب رحيل كارلو أنشيلوتي.

بدأ المباراة على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخريين، بما في ذلك المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي ضد أولمبيك مرسيليا.

سلطت مباراة السبت ضد إسبانيول الضوء على الوضع المحير.



كان فينيسيوس يُشكل تهديدًا مستمرًا على الجهة اليسرى، وصنع هدف مبابي، وسدد كرةً من مسافة قريبة في القائم في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم - ومع ذلك، استبدله ألونسو، وغادر البرازيلي الملعب غاضبًا من مدربه.

تُؤجج هذه الإحصائيات الجدل، فرغم كونه ثاني أكثر لاعبي ريال مدريد مساهمة في الأهداف، يحتل فينيسيوس المركز العاشر فقط من حيث عدد دقائق اللعب.

وعندما سُئل ألونسو عن سياسة التناوب يوم الاثنين، ظلّ غامضًا دبلوماسيًا، مُقرًا باستياء نجمه.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قصير قبل مباراة الدوري الإسباني يوم الثلاثاء ضد ليفانتي: "كنت لاعبًا، وعندما تم استبدالي، لم يعجبني الأمر أيضًا. لا أعتقد أن إظهار اللاعبين لإحباطهم أمرٌ مهم".

وأضاف المدرب: "أنا سعيد بما يقدمه فينيسيوس، ما زلنا في بداية الموسم. نحن بحاجة إلى الجميع، أنا سعيد، ويمكننا تقديم أداء أفضل في الثلث الأخير من الملعب".

ولم يؤثر التوتر على نتائج ريال مدريد حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بعد خمس مباريات بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب.