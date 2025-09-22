قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كريم رمزي يكشف عن موعد انتخابات الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سيترأس اجتماع محلس الإدارة المقرر إقامته مساء اليوم لحسم ملف ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الخطيب سيترأس اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم بعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وأضاف: الخطيب يعتزم تراجعه عن قراره بعدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة، والخطيب قرار خوض انتخابات الأهلي المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب اجتماع اليوم.

وتابع: 31 أكتوبر هو موعد انتخابات الأهلي المقبلة، والقرار الرسمي سيعلن مساء اليوم،  مازالت قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة لم تحسم بعد، وتأكد خروج حسام غالي من قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، والخطيب سيعلن عن الملامح النهائية لقائمته في اجتماع مجلس الإدارة.

