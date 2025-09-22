قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن
أخبار العالم

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه بعبوة شديدة الانفجار جنوب حي الصبرة

فرناس حفظي

أعلنت  كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركفاه إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط مسجد البراء جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة فوكس نيوز ، أن حركة حماس وجهت رسالة شخصية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلب فيه ضمان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في قطاع غزة، مقابل الإفراج الفوري عن نصف الرهائن. 

وأفادت "فوكس نيوز" الأمريكية نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة ترامب و"مصدر آخر مشارك بشكل مباشر في المحادثات"، أنه من المتوقع تسليم الرسالة إلى ترامب هذا الأسبوع،

 ويأمل المسؤولون أن يُسهم وقف إطلاق النار في استئناف المفاوضات التي عُلقت بعد محاولة اغتيال مسؤولين في حماس في قطر.

وفي وقت سابق،  كشف موقع أكسيوس، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين، وهم مصر والسعودية و قطر والاردن والامارات ، لعقد جلسة مشتركة  بشأن  غزة هذا الأسبوع يوم الثلاثاء القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

و أضاف التقرير، أن البيت الأبيض يريد من الدول العربية و الإسلامية المدعوة أن تشارك في خطة ما بعد الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميًا اعتراف بلاده بدولة فلسطين، منضمًا بذلك إلى أستراليا وكندا.

وفي تغريدة على شبكة إكس، كتب ستارمر: "اليوم، وأملًا في إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".

وفي وقت سابق، أعلن رئيسا وزراء كندا وأستراليا رسميا اعتراف بلديهما بدولة فلسطين، وصرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قائلاً: "نعترف اليوم بدولة فلسطين، بينما تعمل حكومة إسرائيل جاهدةً لمنع قيام دولة فلسطينية".

قال دكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة ترحب بالاعتراف الذي اتخذته كل من البرتغال وبريطانيا بدولة فلسطين، معتبراً أن اعتراف بريطانيا يحمل أهمية خاصة في ظل التوقيت الراهن.


 

الجناح العسكري حركة حماس دبابة ميركفاه محيط مسجد البراء مدينة غزة

