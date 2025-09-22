قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

في أولى فعاليات زيارته إلى "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، بحضور السفير/ أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، ألقت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة تناولت فيها المبادئ العامة التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، وميثاق المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية والتطلع لعالم يسوده السلام، منوهةً إلى التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يجعل شعار هذه الدورة "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

فيما تناول أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، الأهداف والمبادئ الخاصة بالأمم المتحدة عند إنشائها، خاصة في مجال تحقيق السلام والأمن وحماية المدنيين، موضحا أن العالم اليوم يواجه تعديا على تلك المبادئ، ومثال على ذلك الوضع في غزة، فضلا عن التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأوضح السكرتير العام للأمم المتحدة أن تلك التحديات سوف تستمر، وهو ما يتطلب الوحدة بين الجميع كما حرص الآباء المؤسسون للأمم المتحدة على تحقيقها من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها.

وقام أيضا عدد من قادة ورؤساء الدول السابقين؛ مثل ليبيريا والنرويج، بإلقاء عدد من الكلمات التي تناولت قيم ومبادئ الأمم المتحدة وأهمية الحفاظ عليها لمواجهة التحديات الراهنة.

ويُعد هذا الاجتماع أحد الفعاليات الرئيسية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وشهد إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة حضورا واسع النطاق من قادة الدول والحكومات، ومسئولي الأمم المتحدة، حيث يُمثل الاحتفال منصة للتدبر فيما تحقق خلال العقود الثمانية الماضية من عمل المنظمة الأممية، واستقصاء أوجه التطوير اللازمة لدور الأمم المتحدة سعيا لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة، وصقل مهامها المحورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس الحوكمة العالمية للأجيال الحالية والمُقبلة.

قادة ورؤساء الدول السكرتير العام للأمم المتحدة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السيسي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

