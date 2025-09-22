قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة

مدبولي
مدبولي

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وكان قد شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، ألقت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة تناولت فيها المبادئ العامة التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، وميثاق المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية والتطلع لعالم يسوده السلام، منوهةً إلى التحديات التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يجعل شعار هذه الدورة "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

فيما تناول أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، الأهداف والمبادئ الخاصة بالأمم المتحدة عند إنشائها، خاصة في مجال تحقيق السلام والأمن وحماية المدنيين، موضحا أن العالم اليوم يواجه تعديا على تلك المبادئ، ومثال على ذلك الوضع في غزة، فضلا عن التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأوضح السكرتير العام للأمم المتحدة أن تلك التحديات سوف تستمر، وهو ما يتطلب الوحدة بين الجميع كما حرص الآباء المؤسسون للأمم المتحدة على تحقيقها من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها.

وقام أيضا عدد من قادة ورؤساء الدول السابقين؛ مثل ليبيريا والنرويج، بإلقاء عدد من الكلمات التي تناولت قيم ومبادئ الأمم المتحدة وأهمية الحفاظ عليها لمواجهة التحديات الراهنة.

ويُعد هذا الاجتماع أحد الفعاليات الرئيسية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وشهد إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة حضورا واسع النطاق من قادة الدول والحكومات، ومسئولي الأمم المتحدة، حيث يُمثل الاحتفال منصة للتدبر فيما تحقق خلال العقود الثمانية الماضية من عمل المنظمة الأممية، واستقصاء أوجه التطوير اللازمة لدور الأمم المتحدة سعيا لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة، وصقل مهامها المحورية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس الحوكمة العالمية للأجيال الحالية والمُقبلة.

السكرتير العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول جوتيريش معا أفضل مدبولي الأمم المتحدة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

ناصف ساويرس

ساويرس يخطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة

أحمد الشرع

أحمد الشرع: هناك مصالح متطابقة بين سوريا و أمريكا

أحمد الشرع

أحمد الشرع: الشعب متوحد خلف القيادة السورية

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

