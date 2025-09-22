قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة
وزير الري: مصر ملتزمة ببناء مستقبل أفضل للقارة الإفريقية.. والمياه جسر للتعاون والتضامن والتنمية
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الموسم الثامن من برنامج "عباقرة الجامعات"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثامنة من برنامج "عباقرة الجامعات"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة جامعات مصر الحكومية والخاصة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التعلم المدني والابتكار بالجزيرة.


انطلق المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض تفصيلي للمواسم السابقة وتصفيات الموسم الثامن، ثم ألقى الروائي عصام يوسف، مقدم برنامج "العباقرة"، كلمته، تلاها كلمة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

خلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات المصرية هم مصدر إلهام كبير لوزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيراً لأهمية تلك الشريحة حيث خصصت وزارة الشباب والرياضة عدد من الإدارات معنية بشباب الجامعات المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن شباب مصر هم الحاضر والمستقبل لغد مشرق، لما يحملوه من علم وحلم وطموح وأهداف نبيلة يرغبون في تحقيقها والارتقاء بمكانة مصر بين شعوب العالم، ناقلا إشادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج العباقرة، مؤكداً ان الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بالشباب والبرامج المختلفة التي تقدم لهم مع العمل على دعمها وتطويرها بصفة مستمرة.

أضاف وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم السبيل الوحيد لتحقيق كافة برامج وأهداف التنمية المستدامة، نظراً لما تتمتعون به من قوة وحيوية وعلم، فضلاً عما تشكلونه من مصدر هام للإزدهار والتطور والرقي والتنمية، مؤكدا لن نسمح لأحد أن يرجع بنا الي الخلف والفوضى مرة أخرى.  

من جهته، قدم الروائي ومقدم برنامج " العبافرة جامعات" الدكتور عصام يوسف، الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر من الوزارة لبرنامج "عباقرة الجامعات"، متمنياً أن تخرج النسخة الثامنة من برنامج"عباقرة الحامعات " بصورة تليق بمصر  والمستوي العلمي والثقافي للشباب المصري.

وشهد الموسم الحالي إقبالاً غير مسبوق في التصفيات التمهيدية، حيث شاركت 54 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا، وهو أكبر عدد مشاركة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، متجاوزاً جميع المواسم السبعة السابقة وهم 21 جامعة حكومية: من بينها "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - أسيوط - حلوان - المنوفية - بنها - طنطا - الزقازيق – دمياط – كفر الشيخ – الفيوم – قناة السويس – السويس – بني سويف – السادات – العريش – الوادي الجديد – الأزهر فرع بحري – سوهاج – بورسعيد".


وفي ختام المؤتمر اقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" بين الجامعات الفائزة في الموسم الثامن من المسابقة، وهي: بنها – المنصورة – كفر الشيخ – قناة السويس – دمياط – بورسعيد – طنطا – عين شمس – أسيوط – المنوفية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – حلوان – سوهاج – النيل الأهلية – السويس.


وجاءت القرعة كالآتي:
مجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.

مجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج.

مجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل.

مجموعة الرابعة :  جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب عباقرة الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية

صاحب الكرة الذهبية مهدد بالغياب عن الحفل في سابقة تاريخية.. ما السبب؟

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

بالصور

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد