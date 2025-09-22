وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الموسم الثامن من برنامج "عباقرة الجامعات"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق النسخة الثامنة من برنامج "عباقرة الجامعات"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة جامعات مصر الحكومية والخاصة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التعلم المدني والابتكار بالجزيرة.



انطلق المؤتمر بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض تفصيلي للمواسم السابقة وتصفيات الموسم الثامن، ثم ألقى الروائي عصام يوسف، مقدم برنامج "العباقرة"، كلمته، تلاها كلمة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

خلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات المصرية هم مصدر إلهام كبير لوزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيراً لأهمية تلك الشريحة حيث خصصت وزارة الشباب والرياضة عدد من الإدارات معنية بشباب الجامعات المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن شباب مصر هم الحاضر والمستقبل لغد مشرق، لما يحملوه من علم وحلم وطموح وأهداف نبيلة يرغبون في تحقيقها والارتقاء بمكانة مصر بين شعوب العالم، ناقلا إشادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج العباقرة، مؤكداً ان الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بالشباب والبرامج المختلفة التي تقدم لهم مع العمل على دعمها وتطويرها بصفة مستمرة.

أضاف وزير الشباب والرياضة، بأن الشباب هم السبيل الوحيد لتحقيق كافة برامج وأهداف التنمية المستدامة، نظراً لما تتمتعون به من قوة وحيوية وعلم، فضلاً عما تشكلونه من مصدر هام للإزدهار والتطور والرقي والتنمية، مؤكدا لن نسمح لأحد أن يرجع بنا الي الخلف والفوضى مرة أخرى.

من جهته، قدم الروائي ومقدم برنامج " العبافرة جامعات" الدكتور عصام يوسف، الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر من الوزارة لبرنامج "عباقرة الجامعات"، متمنياً أن تخرج النسخة الثامنة من برنامج"عباقرة الحامعات " بصورة تليق بمصر والمستوي العلمي والثقافي للشباب المصري.

وشهد الموسم الحالي إقبالاً غير مسبوق في التصفيات التمهيدية، حيث شاركت 54 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد عليا، وهو أكبر عدد مشاركة في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها، متجاوزاً جميع المواسم السبعة السابقة وهم 21 جامعة حكومية: من بينها "القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - أسيوط - حلوان - المنوفية - بنها - طنطا - الزقازيق – دمياط – كفر الشيخ – الفيوم – قناة السويس – السويس – بني سويف – السادات – العريش – الوادي الجديد – الأزهر فرع بحري – سوهاج – بورسعيد".



وفي ختام المؤتمر اقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" بين الجامعات الفائزة في الموسم الثامن من المسابقة، وهي: بنها – المنصورة – كفر الشيخ – قناة السويس – دمياط – بورسعيد – طنطا – عين شمس – أسيوط – المنوفية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – حلوان – سوهاج – النيل الأهلية – السويس.



وجاءت القرعة كالآتي:

مجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.

مجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج.

مجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل.

مجموعة الرابعة : جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.